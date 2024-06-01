Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia: ‘Çalışmaları bu yönde, 1 gününü alacaktır’

Yerel seçimlerin ardından Ankara kulislerinde sıklıkla gündeme gelen ‘2028’de cumhurbaşkanı adayları kim olacak?’ sorusu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi daha ortaya atıldı. Bu kez iddia Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında oldu.

CHP’de 2028’de cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik değerlendirmede bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş'ın 2028'de cumhurbaşkanı adayı olacağını ve çalışmalarının da bu yönde olduğunu açıkladı.

MUHALEFETTE ADAYLIK İÇİN 4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve partinin eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için kıyasıya rekabete girdiği konuşuluyor. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN STRATEJİK HAMLELER

Cumhurbaşkanlığı için partide stratejik hamleler yapıldığını belirten Atik, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki AK Partili belediye başkanları ile görüşmeler yaptığını, Özgür Özel'in ise genel başkanlar ziyaretinde bulunduğunu ifade etti.

YAVAŞ'IN HEDEFİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Açıklamasının devamında Yavaş'ın adaylık için çalıştığını vurgulayan Atik, "Mansur Yavaş 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacak, buna dönük çalışmaları da devam ediyor. Mansur Bey'in istediği ve hedeflediği nokta bu. Mansur Yavaş için 100 bin imza toplamak 1 gününü alacaktır" dedi. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında adaylık krizi çıkabileceğine işaret eden Atik, Özgür Özel'in oylarının ise şu an muhtemel adaylar arasında öne çıktığını belirtti.







