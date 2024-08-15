Parola: 35! İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığını Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yapacak! Vezirini buldu

31 Mart'ta Türkiye genelinde 35 il kazanan CHP, birçok şehri de AK Parti'nin elinden almıştı. AK Parti, Türkiye genelinde 24 şehir kazandı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu birlikteliği CHP'yi başarıya taşımış gibi gözükse de Kılıçdaroğlu bu noktada geri dönüş için kolları sıvadı!

FATİH ALTAYLI ÇIKIŞININ ŞİFRELERİ

Kendi adaylığı üzerinde kamuoyu yoklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinde siyasilerle görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Dün Fatih Altaylı hakkındaki ağır tepkilerinde 'Ben bu partiyi elinde viski bardağı herkesi ötekileştiren hor görenlerden' aldım diyen Kılıçdaroğlu, geri dönüş için bu kez kendisini önermeyecek!

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNE ÇIKARACAĞI İSİM: TUNÇ SOYER!

Geçtiğimiz dönem 5 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Başkanı olarak görev yapan Tunç Soyer, yeni dönemde aday gösterilmemiş ve görevi Cemil Tugay'a devretmişti. Seçim döneminde aday gösterilmediği için rahatsızlığını birçok kez dile getiren Tunç Soyer, seçim çalışmalarına da katılmamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay öncesi Kılıçdaroğlu, kendi dönemindeki delegelerin oylarına güveniyor. Bu noktada tekrar sahneye çıkmayı düşünmeyen Kılıçdaroğlu, tüm planını Tunç Soyer'i genel başkan yapmak üzerine kuracak!