  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Parola: 35! İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığını Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yapacak! Vezirini buldu

Parola: 35! İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığını Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yapacak! Vezirini buldu

15.08.2024 09:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabiri caizse sular bir türlü durulmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu, kurultayda kaybetmiş ve görevi Özgür Özel'e devretmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu aşamada Özel'i desteklemişti. Yerel seçimlerde büyük bir başarı elde eden ve Türkiye'de birinci parti olan CHP'yi yeniden ele geçirmek isteyen Kılıçdaroğlu planını yaptı!

Parola: 35! İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığını Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yapacak! Vezirini buldu

31 Mart'ta Türkiye genelinde 35 il kazanan CHP, birçok şehri de AK Parti'nin elinden almıştı. AK Parti, Türkiye genelinde 24 şehir kazandı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu birlikteliği CHP'yi başarıya taşımış gibi gözükse de Kılıçdaroğlu bu noktada geri dönüş için kolları sıvadı!

FATİH ALTAYLI ÇIKIŞININ ŞİFRELERİ

Kendi adaylığı üzerinde kamuoyu yoklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinde siyasilerle görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Dün Fatih Altaylı hakkındaki ağır tepkilerinde 'Ben bu partiyi elinde viski bardağı herkesi ötekileştiren hor görenlerden' aldım diyen Kılıçdaroğlu, geri dönüş için bu kez kendisini önermeyecek!

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNE ÇIKARACAĞI İSİM: TUNÇ SOYER!

Geçtiğimiz dönem 5 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Başkanı olarak görev yapan Tunç Soyer, yeni dönemde aday gösterilmemiş ve görevi Cemil Tugay'a devretmişti. Seçim döneminde aday gösterilmediği için rahatsızlığını birçok kez dile getiren Tunç Soyer, seçim çalışmalarına da katılmamıştı.

GTPgcaLWcAAZ_kO

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay öncesi Kılıçdaroğlu, kendi dönemindeki delegelerin oylarına güveniyor. Bu noktada tekrar sahneye çıkmayı düşünmeyen Kılıçdaroğlu, tüm planını Tunç Soyer'i genel başkan yapmak üzerine kuracak!

Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun sert eleştrilerine yanıt! Sözlerine 'teşekkür etmek istiyorum' diye başladı: Mesajları duruyor, çıkarırım utanır Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun sert eleştrilerine yanıt! Sözlerine 'teşekkür etmek istiyorum' diye başladı: Mesajları duruyor, çıkarırım utanır
Kılıçdaroğlu'ndan Altaylı’ya çok sert sözler: "Müptezel, parayla işim olsa seni satın alırdım" Kılıçdaroğlu'ndan Altaylı’ya çok sert sözler: "Müptezel, parayla işim olsa seni satın alırdım"
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu CHP
İlginizi Kulis Çekebilir
Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...

Dilan Polat'ın avukatından yeni hamle! Ev hapsi ve tahliye talebi...

Dilan Polat'ın avukatından yeni hamle! Ev hapsi ve tahliye talebi...

Çete lideri ve üyeleri ilk duruşmada serbest kalıp firar etmişlerdi! 750 bin dolar iddiası, 3 hakim açığa alındı

Çete lideri ve üyeleri ilk duruşmada serbest kalıp firar etmişlerdi! 750 bin dolar iddiası, 3 hakim açığa alındı

Günlüğü 300 bin euroluk İstanbul Evi iddiası! Fransa'daki görüntüler çok konuşulmuştu... İBB'den açıklama geldi

Günlüğü 300 bin euroluk İstanbul Evi iddiası! Fransa'daki görüntüler çok konuşulmuştu... İBB'den açıklama geldi

Roblox'a erişim engeli! Ekrem İmamoğlu ve Cüneyt Özdemir'den peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'

Roblox'a erişim engeli! Ekrem İmamoğlu ve Cüneyt Özdemir'den peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'

Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi

Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.