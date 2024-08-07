Roblox'a erişim engeli! Ekrem İmamoğlu ve Cüneyt Özdemir'den peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'

Instagram'ın ardından 15 milyondan fazla kullanıcısı olan Roblox'a da erişim engeli getirildi. BTK'nın mahkeme kararı doğrultusunda erişim engeli getirmesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.

EKREM iMAMOĞLU: 'AKIL ALIR GİBİ DEĞİL'

İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar."

Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 7, 2024

CÜNEYT ÖZDEMİR: 'ARTIK BU KOMEDİ'

Özdemir ise şunları söyledi:

"ROBLOX da engellenmiş. Ama artık bu komedi!

Türkiye'nin herhangi bir yerindeki sıradan bir hakim ülke çapında her sosyal medyayı engelleyebilecek kudrete sahip! Roblox'u ülke çapında engelleyen Adana 6. Sulh Ceza Hakimi kimdir bileniniz var mı? Çocuklara adını ezberletelim!"