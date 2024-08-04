Instagram'a erişim kısıtlanmıştı! META'dan dikkat çeken adım: İlan verdiler

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim 2 Ağustos sabahı durdurulmuştu. BTK, re'sen kapatma kararı alırken başta erişim engelinin neden getirildiği bilinmiyordu.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada "En son bütün uyarılarımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz onlarla iletişim halindeyiz, söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor; özellikle hem kanuni hukuki olarak koyduğumuz kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz" demişti.

48 SAAT SONUNDA AÇILIYOR AMA...

Mahkeme kararı olmadan alınan erişim engeli 48 saat sonunda kalkıyor ama katalog suç kapsamında alınan kararlarda bu şart aranmıyor.

İLAN VERDİLER

Son gelişmeler sonrasında Türkiye ile Instagram'ın bağlı olduğu META arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti. META'nın Türkçe bilen yönetici pozisyonu için ilan verdiği ortaya çıktı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK: 'INSTAGRAM'DAN BAZI TALEPLER VAR"

Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Instagram yasağı yarınki Bakanlar Kurulu gündemine alındı. Bu arada yetkililerle Instagram temsilcileri arasında görüşmeler sürüyor. Instagram'dan bazı talepler var. Bir sonraki görüşmede Instagram'ın bu taleplere vereceği yanıta göre erişime açılacak ya da kapalı kalacak" ifadelerini kullandı.