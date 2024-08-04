Instagram'ın kapalı kalması Türk ekonomisine pahalıya patladı! Uğur Dündar açıkladı: 52 gün kapalı kalırsa..

Türkiye'de iki gündür 'Instagram neden kapandı' ve 'ne zaman açılacak' sorularına cevap aranıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirdi. Engelin ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor.

Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜNLÜK MALİYETİ: 1,9 MİLYAR LİRA

Insagram'ın kapatılmasına tepki gösteren isimlerden biri ise gazeteci Uğur Dündar' oldu. Dündar, "Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye!.." başlıklı paylaşımında Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine maliyetini açıkladı.

Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyeti: 1,9 milyar lira."

"Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek."

"Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek. İnstagram'ı hemen açın!.."