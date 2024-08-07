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  2. Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi

Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.08.2024 18:43
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Sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilmişti. Instagram'ın ne zaman açılacağı merak edilirken bir erişim engeli haberi daha geldi. 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a Türkiye’de erişim engeli getirildi.

Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi

Türkiye'de 2 Ağustos günü Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Karara neyin yol açtığı ilk başta bilinmezken daha sonra yapılan açıklamalarda 'katalog suç' açıklaması yapılmıştı.

Türkiye ve META yöneticileri arasında toplantılar sürerken gelen açıklamalarda Instagram'ın fazla uzun süre kapalı kalmayacağı belirtiliyor.

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ

Instagram konuşulurken bu kez de 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a Türkiye’de erişim engeli getirildi.

BTK’nın sitesinde “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Express
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