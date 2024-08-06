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Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.08.2024 19:58
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Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası gündem oldu. Sosyal medyada toplu mezar iddiasının görüntüleri paylaşıldı. Konuyla ilgili Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den açıklama geldi. Özdemir canlı yayındaki programda söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu aktardı.

Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den açıklama

Sokak hayvanlarına yönelik yasanın TBMM'de yasalaşmasının ardından Niğde'de çekilen bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Niğde Belediyesi tarafından toplu köpek itlafı yapıldığı öne sürüldü.

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TOPLU MEZAR İDDİASI!

Hayvan mezarlığı tabelası bulunan alanda açılan çukurlara itlaf edilen köpeklerin gömüldüğü iddia edildi.

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NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Konunun gündem olmasının ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katıldığı canlı yayında açıklamada bulundu. Söz konusu iddianın gerçek olmadığını ifade eden Özdemir, "Evet çekim yaptıkları yer hayvan mezarlığı. Niğde Belediyesi'nin resmi hayvan mezarlığı. Nasıl her gün insanlarımız ölüyorsa, hayatını kaybeden hayvanlarımız da oluyor doğal olarak. Kimi rehabilitasyon merkezimizde, kimi trafik kazasında..." dedi.

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Özdemir yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Gerçekten inanmak çok zor. O çeken arkadaşlar hangi psikoloji içerisindeydi, ne yapmaya çalışıyorlardı... Evet çekim yaptıkları yer hayvan mezarlığı. Niğde Belediyesi'nin resmi hayvan mezarlığı. Nasıl her gün insanlarımız ölüyorsa, hayatını kaybeden hayvanlarımız da oluyor doğal olarak. Kimi rehabilitasyon merkezimizde, kimi trafik kazasında...

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"BİR KISIM BUNU BİLİNÇLİ OLARAK YAPIYOR"

Onlar oraya gömülürken gizli çekim yapıyorlar. Bunu da farklı bir şekilde lanse ediyorlar. Üzülüyoruz böyle şeylere, amaçları ne bilmiyoruz. Resmi bir açıklamamız yok ama bir kısım bunu bilinçli olarak yapıyor. Yayına girerken tereddüt ettim. Böyle psikolojik sorunları olanların gündem olmasını istemiyoruz.

"EN İYİ HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİNE SAHİBİZ"

Niğde Belediyesi olarak bölgenin en iyi hayvan rehabilitasyon merkezine sahibiz. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. "

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Express
Anahtar Kelimeler:
Niğde köpek
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