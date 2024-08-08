Dilan Polat'ın avukatından yeni hamle! Ev hapsi ve tahliye talebi...

Dilan ve Engin Polat'ın 40 yıla yakın hapisleri isteniyor. Yargılanmaları önümüzdeki ay başlayacak olan Polat çiftinin avukatlarından yeni hamleler geldi.

3 FARKLI TARİHTE 3 FARKLI DİLEKÇE!

Kanal D'nin haberine göre; Avukatı 3 farklı tarihte 3 farklı dilekçe verdi. Hepsinde de Polat'ın tahliyesini istedi. İlk dilekçeyi 22 Temmuz'da ikinci dilekçeyi 25 Temmuz'da üçüncü dilekçeyi 29 Temmuz'da verdi.

EV HAPSİ TALEBİ!

Avukat, Dilan Polat'ın Sıla Doğu gibi karakola giderek imza atarak, adli kontrol şartıyla bırakılmasını istedi. Hatta ev hapsi talebi de oldu.

Mahkeme bu talepleri 31 Temmuz'da reddetti. Red kararının gerekçesi olarak; 'Dilan Polat'ın savunmasının alınmadığını, delillerin daha toplanmadığı ve karartılma ihtimalinin bulunması' var.

Adli kontrol taleplerinin istenilen ceza miktarına göre yetersiz kalacağının altı çizildi.

Yarın Dilan Polat'ın davasına bakacak olan Anadolu 2. Adliye Ceza Mahkemesi tutukluluk incelemesi yapacak. Mahkeme bir kez daha tahliye edip etmeyeceği konusunda karar verecek.