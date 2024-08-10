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Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.08.2024 00:08
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Nike'ın internet sitesine girip alışveriş yapmak isteyenler büyük bir şok yaşadı. Dünyaca ünlü giyim markasından online alışveriş yapmak isteyenler alışverişini tamamlayamadı. Nike, yurt dışından gelen ürünlere getirilen vergi nedeniyle online alışverişlerini Türkiye'ye kapattı. Nike'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike'ın internet sitesine girenler alışverişini tamamlayamadı. Alışveriş yapmak isteyenler "Türkiye'dek Nike.com ve Nike APP üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır" uyarısıyla karşılaştı.

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ONLİNE ALIŞVERİŞLERİNİ TÜRKİYE'YE KAPATTI!

Nike'ın Türkiye'deki çevrimiçi alışveriş sitesine giren kullanıcılar, artık ürün siparişi veremediklerini fark etti. Nike, yurt dışından gelen ürünlere getirilen vergi nedeniyle online alışverişlerini Türkiye'ye kapattı.

Bu karar, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler doğrultusunda alındı. Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından kargo ile gümrüksüz alışveriş sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü. Bu, 30 Euro’nun üzerindeki yurt dışı alışverişlerinin gümrüğe takılacağı ve ithalat işlemlerine tabi olacağı anlamına geliyor.

Nike, bu ani kararla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Nike'ın web sitesinden yapılan açıklama ise şöyle;

"Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" açıklamasında bulunuldu.

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Express
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