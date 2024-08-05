Eski milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol sosyal medyadan açıkladı: "Nevşin Mengü ile yaptığım röportaja başka sunucu montajlandı"

Eski milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, daha önce gazeteci Nevşin Mengü'ye verdiği bir video söyleşinin "343 Digital" kanalı için yeniden kurgulandığını ve Mengü yerine spor yorumcusu Ersin Düzen'in montajlandığını söyledi.

AKYOL SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım. pic.twitter.com/pT4qnhpvtG — Naz Aydemir Akyol (@nzydmr11) August 5, 2024

VİDEO SİLİNDİ

YouTube'daki 343 kanalında yayınlanan video kısa süre içerisinde silindi. Ünlü spor spikeri Ersin Düzen ve gazeteci Nevşin Mengü konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.