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  2. Eski milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol sosyal medyadan açıkladı: "Nevşin Mengü ile yaptığım röportaja başka sunucu montajlandı"

Eski milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol sosyal medyadan açıkladı: "Nevşin Mengü ile yaptığım röportaja başka sunucu montajlandı"

05.08.2024 20:38
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Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
05.08.2024 20:38
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Eski milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 8 ay önce gazeteci Nevşin Mengü ile yaptığı röportajın yeniden kurgulanarak spor yorumcusu Ersin Düzen'in programı için kullanıldığını ifade etti. YouTube kanalında kullanılan video ise Akyol'un açıklamasından sonra silindi.

Eski milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, daha önce gazeteci Nevşin Mengü'ye verdiği bir video söyleşinin "343 Digital" kanalı için yeniden kurgulandığını ve Mengü yerine spor yorumcusu Ersin Düzen'in montajlandığını söyledi.

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AKYOL SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım" ifadelerini kullandı.

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VİDEO SİLİNDİ

YouTube'daki 343 kanalında yayınlanan video kısa süre içerisinde silindi. Ünlü spor spikeri Ersin Düzen ve gazeteci Nevşin Mengü konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü Ersin Düzen
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