ABD'de doğum yapmak trend oldu! Aileler 25 bin doları gözden çıkarıyor: Burada alacağım ev veya araba bu avantajı sağlamıyor

Normal doğum, sezeryanla doğum, suda doğum derken son yılların trendi ABD'de doğum yapmak oldu. Dünyaya yeni gelen bebek ABD'de gözlerini açtığı sırada bazı haklarla dünyaya gelmiş oluyor. Aileler de bunun için rotasını ABD'ye çevirdi.

ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKI

ABD'de doğum yapmanın en avantajlı yanı doğan bebeğin çifte vatandaşlık hakkı kazanması. Bunun da günümüz şartlarında bir aileye maliyeti yaklaşık 25 bin dolar.

HANGİ HAKLARI KAZANIYORLAR?

Doğum Koçu Elif Ekin Show Haber'e yaptığı açıklamada, ""Sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden doğum için ABD'ye geliyorlar. ABD'de doğan bebekler oranın vatandaşı oluyorlar. Ve o hakların tamamından faydalanıyor. Nedir bu haklar derseniz; Eğitim hakkı, oturma hakkı, orada iş kurma hakkı, orada yaşama hakkı hatta başkan olma hakkına bile sahipler." dedi.

ABD'de doğum yapan bir kadın ise, "Buraya göre daha avantajlı olacağını düşündük gelecekte. Dünya vatandaşı olmasını istedik." dedi.

DESTEKLEYEN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA VAR

ABD'de doğum yapanları destekleyenler olduğu gibi bu fikre karşı çıkanlar da oldu. Bir vatandaş konuyla ilgili, "Kendi ülkemizde her türlü imkan varken hiç gerek yok böyle bir şeye." savunmasını yaparken başka bir vatandaş ise, "Burada ona aldığımız ne ev ne araba Amerika vatandaşlığının avantajlarını getirmeyecek" karşılığını verdi.