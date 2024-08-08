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Günlüğü 300 bin euroluk İstanbul Evi! Fransa'daki görüntüler çok konuşulmuştu... İBB'nin Paris hamlesi gündem yarattı

08.08.2024 11:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2036 Olimpiyatları için İstanbul'un tanıtımı amacıyla Paris'te kiralanan ev gündem yarattı. Günlüğü 300 bin euro olan evin kirası tartışmaları beraberinde getirirken, açılış sonrası düzenlenen organizasyon da çok konuşuldu. Karsu'nun sahne adlığı organizasyonda bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Olimpiyat halkalarını İstanbul'da görmeyi hayal ediyorum" açıklaması dikkat çekti.

Günlüğü 300 bin euroluk İstanbul Evi! Fransa'daki görüntüler çok konuşulmuştu... İBB'nin Paris hamlesi gündem yarattı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nı yerinde takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçını birlikte izlediği anlar sosyal medyada çok konuşulurken, şimdi de Paris'teki 'İstanbul Evi' gündem oldu.

İBB, FRANSA'DA ÖZEL MÜLK KİRALADI

2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak için kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un tanıtımı amacıyla Fransa'da özel bir mülk kiraladı.

Paris’teki ünlü moda müzesi Palais Galliera’da 2 günlüğüne kiralanan evin günlük kirası ise çok konuşuldu.

GÜNLÜĞÜ 300 BİN EURO

Özel bir konuma sahip olan ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun evinin bulunduğu bölgede yer alan mülk için günlük 300 bin Euro ödendiği belirtildi.

İstanbul Evi'nin açılışı ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanının katılımıyla yapıldı. Özgür Özel ve İmamoğlu gecede yaptıkları konuşmaları İngilizce gerçekleştirdi.

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İMAMOĞLU: "OLİMPİYAT HALKALARINI İSTANBUL'DA GÖRMEYİ HAYAL EDİYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada "Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek heyecan verici. Ben de bir gün bu halkaları, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Boğaz’ın üstündeki köprüde, İstanbul’da görmeyi hayal ediyorum." dedi.

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AÇILIŞ SONRASI ORGANİZASYONİ! KARSU SAHNE ALDI

İstanbul Evi’nin açılışından sonra ise bir organizasyon düzenlendi.

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Karsu’nun sahne aldığı gecede misafirlere ikramlar servis edildi.

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300 BİN EUROLUK KİRA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı görüntüler konuşulurken, 2 günlük tanıtım etkinliği için 300 bin Euro'luk mülk kiralanması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar İBB'nin söz konusu tanıtım için aldığı kararın doğru olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar da 300 bin Euro'yu İstanbul'daki sorunların çözümü için harcaması gerektiğini savundu.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Paris ibb Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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