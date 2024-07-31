Özgür Demirtaş'ın ifadesine Mert Başaran'dan yanıt! "Cimri, pinti de ama..."

Ekonomi ile yaptığı açıklamalarda adından söz ettiren Mert Başaran ile ilgili bir videoya, ekonomist Özgür Demirtaş "Tasarruf uzmanı ne demek? Öyle bir uzmanlık mı var? Ben de size söyleyeyim: Selpağın yarısını keserek zengin falan olmazsınız ama deli olursunuz" demişti.

BAŞARAN'DAN YANIT: 'AMA AKTROL DEME'

Gündem olan açıklamaya Başaran yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Başaran şunları ifade etti:

"Hoca şimdide bana taktı. Hocam cimri de, pinti de, İstanbul Üniversitesi okumuş, ABD'ye gidememiş, cahil de ama aktrol deme... Ben bunlara razıyım!

Bu ülkenin cidden tasarrufa ihtiyacı var, zorla tasarruf yaptırmak istiyorum herkese ki bu gereksiz tüketim, gösteriş bitsin."