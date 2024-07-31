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  2. Özgür Demirtaş'ın ifadesine Mert Başaran'dan yanıt! "Cimri, pinti de ama..."

Özgür Demirtaş'ın ifadesine Mert Başaran'dan yanıt! "Cimri, pinti de ama..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.07.2024 18:21
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Sosyal medyada ekonomist Özgür Demirtaş, ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulunan Mert Başaran'a yönelik ifadeler paylaşmıştı. Başaran'dan Demirtaş'a yanıt geldi. Başaran yanıtında "Hocam cimri de, pinti de, İstanbul Üniversitesi okumuş, ABD'ye gidememiş, cahil de ama aktrol deme..." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın ifadesine Mert Başaran'dan yanıt! "Cimri, pinti de ama..."

Ekonomi ile yaptığı açıklamalarda adından söz ettiren Mert Başaran ile ilgili bir videoya, ekonomist Özgür Demirtaş "Tasarruf uzmanı ne demek? Öyle bir uzmanlık mı var? Ben de size söyleyeyim: Selpağın yarısını keserek zengin falan olmazsınız ama deli olursunuz" demişti.

BAŞARAN'DAN YANIT: 'AMA AKTROL DEME'

Gündem olan açıklamaya Başaran yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Başaran şunları ifade etti:

"Hoca şimdide bana taktı. Hocam cimri de, pinti de, İstanbul Üniversitesi okumuş, ABD'ye gidememiş, cahil de ama aktrol deme... Ben bunlara razıyım!

Bu ülkenin cidden tasarrufa ihtiyacı var, zorla tasarruf yaptırmak istiyorum herkese ki bu gereksiz tüketim, gösteriş bitsin."

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Express
Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş
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