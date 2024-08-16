  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Gizli tanıktan 3 sayfalık mektup..

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Gizli tanıktan 3 sayfalık mektup..

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.08.2024 19:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 4 Eylül günü ilk kez hakim karşısına çıkacak Polat'ların savcısına cezaevinden mektup gönderildi. Gizli tanık, mahkemeye 3 sayfalık bir itiraf mektubu gönderdi. İşte detaylar...

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Gizli tanıktan 3 sayfalık mektup..

Dilan ve Engin Polat davasına günler kala gizli bir tanıktan davanın seyrini değiştirecek 3 sayfalık bir mektup gönderildi. Fenomen Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarından 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanıp yaklaşık 8,5 aydır cezaevindeler. Polat'ların davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Kanal D'nin haberine göre; Fenomen Dilan Polat ve Engin Polat, 4 Eylül günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesiyse Polatların savcısına, cezaevinden mektup gönderildi. Dava dosyasında gizli tanık olan bu mektubun sahibi, sanık olmak istediğini ve eşi aracılığıyla sakladığı yasadışı bahis sistemlerine ilişkin tüm belgeleri de teslim edebileciğini söyledi.

"ARTIK GİZLENMEK İSTEMİYORUM"

Savcı tarafından mahkemeye gönderilen 3 sayfalık o mektuba Kanal D Haber ulaştı. Gizli tanık yaşananların buz dağının görünmeyen yüzü olduğunu iddia etti.

Gizli tanık mahkemeye 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil, sanık olarak alınsın." dedi.

Gizli tanık, bahis sitelerini, kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlattı. Eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyledi. Kazandığı paraları da teslim edeceğini belirten gizli tanık, "Bu ihanetin cezasını biz de dâhil suçu işleyen hepimiz çekelim" dedi.

Gizli tanığın, bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenildi. Bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, bilgisayar, bahis sitesi yönetim ile banka hesap ve daha fazlasına ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.

Yasa dışı bahis ve işleyiş hakkında tüm bilgileri teslim edeceğini söyleyen gizli tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti. Nakilin yapılmasının ardından 24 saat içinde eşinin teslim olacağını ve İsviçre'de bulunan tüm delilleri vereceğini söyledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
İlginizi Kulis Çekebilir
Parola: 35! İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığını Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yapacak! Vezirini buldu

Parola: 35! İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığını Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yapacak! Vezirini buldu

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu! Sebebi ise...

Dilan Polat'ın avukatından yeni hamle! Ev hapsi ve tahliye talebi...

Dilan Polat'ın avukatından yeni hamle! Ev hapsi ve tahliye talebi...

Çete lideri ve üyeleri ilk duruşmada serbest kalıp firar etmişlerdi! 750 bin dolar iddiası, 3 hakim açığa alındı

Çete lideri ve üyeleri ilk duruşmada serbest kalıp firar etmişlerdi! 750 bin dolar iddiası, 3 hakim açığa alındı

Günlüğü 300 bin euroluk İstanbul Evi iddiası! Fransa'daki görüntüler çok konuşulmuştu... İBB'den açıklama geldi

Günlüğü 300 bin euroluk İstanbul Evi iddiası! Fransa'daki görüntüler çok konuşulmuştu... İBB'den açıklama geldi

Roblox'a erişim engeli! Ekrem İmamoğlu ve Cüneyt Özdemir'den peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'

Roblox'a erişim engeli! Ekrem İmamoğlu ve Cüneyt Özdemir'den peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.