Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Gizli tanıktan 3 sayfalık mektup..

Dilan ve Engin Polat davasına günler kala gizli bir tanıktan davanın seyrini değiştirecek 3 sayfalık bir mektup gönderildi. Fenomen Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarından 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanıp yaklaşık 8,5 aydır cezaevindeler. Polat'ların davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Kanal D'nin haberine göre; Fenomen Dilan Polat ve Engin Polat, 4 Eylül günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesiyse Polatların savcısına, cezaevinden mektup gönderildi. Dava dosyasında gizli tanık olan bu mektubun sahibi, sanık olmak istediğini ve eşi aracılığıyla sakladığı yasadışı bahis sistemlerine ilişkin tüm belgeleri de teslim edebileciğini söyledi.

"ARTIK GİZLENMEK İSTEMİYORUM"

Savcı tarafından mahkemeye gönderilen 3 sayfalık o mektuba Kanal D Haber ulaştı. Gizli tanık yaşananların buz dağının görünmeyen yüzü olduğunu iddia etti.

Gizli tanık mahkemeye 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil, sanık olarak alınsın." dedi.

Gizli tanık, bahis sitelerini, kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlattı. Eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyledi. Kazandığı paraları da teslim edeceğini belirten gizli tanık, "Bu ihanetin cezasını biz de dâhil suçu işleyen hepimiz çekelim" dedi.

Gizli tanığın, bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenildi. Bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, bilgisayar, bahis sitesi yönetim ile banka hesap ve daha fazlasına ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.

Yasa dışı bahis ve işleyiş hakkında tüm bilgileri teslim edeceğini söyleyen gizli tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti. Nakilin yapılmasının ardından 24 saat içinde eşinin teslim olacağını ve İsviçre'de bulunan tüm delilleri vereceğini söyledi.