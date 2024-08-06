Furkan Bölükbaşı Ebrar Karakurt'u hedef aldı! Yanıt gecikmedi

Ay-yıldızlı oyuncular, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.
Galibiyet sonrası sosyal medyadan Furkan Bölükbaşı "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum" paylaşımını yaptı.
Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum.— Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) August 6, 2024
Tebrikler 👏🏾 pic.twitter.com/59Kh4wN7lv
Ebrar Karakurt ise bu paylaşıma "Arkadaşlar kim bu lavuk???" yanıtını verdi.