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  2. Furkan Bölükbaşı Ebrar Karakurt'u hedef aldı! Yanıt gecikmedi

Furkan Bölükbaşı Ebrar Karakurt'u hedef aldı! Yanıt gecikmedi

06.08.2024 23:00
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'te Çin'i yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Galibiyet sonrası sosyal medyadan Furkan Bölükbaşı, Ebrar Karakurt'u hedef alan bir paylaşım yaptı. Karakurt ise Bölükbaşı'nın paylaşımına yanıt vererek "Arkadaşlar kim bu lavuk???" yanıtını verdi.

Furkan Bölükbaşı Ebrar Karakurt'u hedef aldı! Yanıt gecikmedi

Ay-yıldızlı oyuncular, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

RAKİP İLE 8 AĞUSTOS'TA KARŞILAŞILACAK

Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.

EBRAR KARAKURT'TAN YANIT

Galibiyet sonrası sosyal medyadan Furkan Bölükbaşı "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum" paylaşımını yaptı.

Ebrar Karakurt ise bu paylaşıma "Arkadaşlar kim bu lavuk???" yanıtını verdi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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