Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel anketi dikkat çekti! Sürpriz sonuç: Son 2 ayda her şey değişti

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP'de genel başkan değişimi yaşanmıştı. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olması sonrasında 31 Mart yerel seçimlerinde CHP birinci parti olarak çıktı. Kamuoyunda ise yapılan anketlerin sonuçları dikkat çekmeye devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN ANKET

Vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını, Özgür Özel'in ise ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltildi.

Şubat 2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Onaylıyorum' diyenlerin oranı yüzde 44,8 iken, Özgür Özel için bu oran yüzde 30,4 oldu.

Aynı soru Mayıs 2024'te sorulduğunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Onaylıyorum' diyenlerin oranı yüzde 39,6'ya gerilerken, Özgür Özel için bu oran yüzde 54,9'a yükseldi.









