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Gazeteci Zafer Şahin 'Muhalefeti üzecek anket' diye paylaştı! AK parti diyenler çoğunlukta…

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.05.2024 16:59
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Gazeteci Zafer Şahin'in sosyal medyadan paylaştığı anketin sonuçları dikkat çekti. Yapılan ankette vatandaşlar "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını verdi. "Türkiye'nin ekonomik sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna ise çoğunluk AK Parti dedi.

Gazeteci Zafer Şahin 'Muhalefeti üzecek anket' diye paylaştı! AK parti diyenler çoğunlukta…

Gazeteci Zafer Şahin sosyal medyadan Metropoll'e ait bir anketi paylaştı. Anketin sonuçları ise dikkat çekti.

İLK SIRADA CUMHURBAŞKANI VAR

Vatandaşlar, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusuna yüzde 22,1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 18,8 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 13,0 ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi.

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"AK PARTİ ÇÖZER" DEDİLER

"Türkiye'nin ekonomik sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 21,2 AK Parti, yüzde 19,3 CHP dedi.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti anket
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