Gazeteci Zafer Şahin 'Muhalefeti üzecek anket' diye paylaştı! AK parti diyenler çoğunlukta…

Gazeteci Zafer Şahin sosyal medyadan Metropoll'e ait bir anketi paylaştı. Anketin sonuçları ise dikkat çekti.
Vatandaşlar, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusuna yüzde 22,1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 18,8 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 13,0 ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi.
"Türkiye'nin ekonomik sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 21,2 AK Parti, yüzde 19,3 CHP dedi.
Metropolün muhalefeti üzecek anketi…— Zafer Şahin (@zafersahin06) May 29, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı yüzde 56..
Ekonomik sorunları kim çözer sorusuna “Ak Parti “ diyenler çoğunlukta..
Erdoğan en beğenilen siyasetçi .
CHP oyu AK Parti’nin önünde.. pic.twitter.com/Ne0m2FxaD9