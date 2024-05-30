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Son seçim anketi yayınlandı! İşte CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin oy oranları…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
30.05.2024 09:29
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Yerel seçim sonuçlarının ardından CHP ile AK Parti arasından yarış merak konusu oldu. CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti olarak seçimden çıkmayı başarınca seçim anketlerinden gelen sonuçlar da merak konusu oldu. ASAL Araştırma da son seçim anketini yayınladı. İşte son ankete göre partilerin aldıkları oy oranları…

Son seçim anketi yayınlandı! İşte CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin oy oranları…

Yerel seçim sonuçlarından CHP’nin birinci parti olarak ayrılmasının ardından Ankara kulislerinde seçim sonuçları çok büyük ses getirdi. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne ilk kez ikinci parti konumuna düşmesi sonucunda ise bu durumun yerel seçimlerin ardından da devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Yerel seçimlerin ardından yapılan ilk anketlerin sonucu ise gelmeye başladı. Asal Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonucuna göre CHP, yerel seçimlerdeki birinci parti olma başarısını genel seçimlere de taşıyor. Ankette CHP yüzde 31.5 ile birinci sırada yer alırken AK Parti ise yüzde 30.6 ile ikinci oldu. MHP ise yüzde 10.1 ile ankette üçüncü sırada yer aldı. Dem Parti ise yüzde 9.6 ile MHP’nin ardından dördüncü sırada…

Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra CHP partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

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