Tartışmalı Roma seyahatinin merak edilen detayı Murat Ongun'a soruldu! Ruşen Çakır'a verdi veriştirdi: 'Bunlar artık gazetecilik yapamaz'

Istakoz yemeği, Maldivler tatili, Rolex saat derken siyaset sahnesinde 'şatafat' tartışmalarının sonuncusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberinde kalabalık bir grup gazeteciyle gittiği Roma seyahati oldu. İmamoğlu, İtalya'ya 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili anlaşmayı imzalamak için gitti ancak seyahatin maliyetiyle gelen tepkiler bu detayı gölgede bıraktı.

GEZİYLE İLGİLİ MERAK EDİLEN DETAYI SORDU

Gündeme bomba gibi düşen Roma seyahatine İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da katılmıştı. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Ongun'a "Roma gezisine davet ettiğiniz gazetecilerin harcamalarını İBB mi karşıladı?" diye sordu.

ONGUN'UN YANITI TEPKİLİ! "BU YANLIŞ BİR TARTIŞMA"

Ongun soruyu tepkiyle karşılayıp "Bu soru ne yazık ki gazetecileri aşağılayan bakıştır" dedi ve şöyle devam etti:

"Yani Türkiye’nin başarısını gözlemleyip yazacak gazeteciler etkinlik masraflarını düşünerek gerçeği yazmayacaklar mı? Biz gazetecileri, bizim ya da partimizin propagandası için davet etmedik. Türkiye ve İstanbul’un başarısına ortak olmaları için davet ettik. Büyükelçilik davetlerinde atıştıran içki içen gazetecilerin bunları yapmaması mı gerekir? Bu yanlış bir tartışmadır, gazetecinin sorusu ve haberi üzerinden tartışma yapılmalıdır. Hakikattir önemli olan."

BİLDİRİCİ: AYNI ZAMANDA İMAMOĞLU'NUN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ

Bildirici ise Ongun'un görüşlerine katılmadığını belirtti ve "Çünkü Roma gezisi, İstanbul ile ilgili olduğu kadar İmamoğlu’nun halkla ilişkiler faaliyeti. Öyle olmasa sportif bir etkinlik için spor yazarlarının yanı sıra siyaset yazarları da davet edilmezdi." dedi.

AYSEVER: "BU SAATTEN SONRA İKTİDARI ELEŞTİRME HAKLARI YOK"

Yine seyahatte Ruşen Çakır'ın yazar eşi Müge İplikçi ile katılması da tartışmaları beraberinde getirdi. Gazeteci Enver Aysever, "Bu saatten sonra bu arkadaşların hiçbirisinin iktidarı eleştirme hakkı yoktur" diyerek tartışmaya dahil oldu.

"ARTIK GAZETECİLİK YAPAMAZLAR"

Ruşen Çakır için "Dünyanın fonunu alıyor" diyen Aysever, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Burada en çok üzüldüğüm şey Müge İplikçi. Müge çok iyi bir edebiyatçıdır ama Ruşen'in de eşidir. Bu saatten sonra bu arkadaşların hiçbirisinin iktidarı eleştirme hakkı yoktur. Bunlar artık gazetecilik yapamaz."