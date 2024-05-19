Lüks restorandan poz verdi! Murat Ongun bu kez İmamoğlu'nun Roma çıkarmasında boy gösterdi

Kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu, ıstakoz yemeği ile Rolex saatlerin tartışıldığı şu günlerde gerçekleşen, Ekrem İmamoğlu'nun İtalya seyahatinin maliyeti tepkileri beraberinde getirmişti. Gündeme bomba gibi düşen Roma seyahatinde İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da boy gösterdi. 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili anlaşmayı imzalamak için İtalya'ya giden İmamoğlu'nun seyahatine eşlik eden kafilede yer alan Ongun restorandan verdiği pozu paylaşınca yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

SEYAHATİN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Söz konusu seyahatte kalınan otelin gecelik oda fiyatının 100 bin TL, toplam harcama maliyetinin ise 10 milyon ile 15 milyon TL arası olduğu gündeme gelmişti. Şebnem Bursalı, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin 'şatafat' tepkilerinin topladığı günlerde böyle bir seyahatin gerçekleşmesi tepkilerin odağına yerleşti.

KARADENİZ TURU BELEDİYE BİRİMİNİ LAĞVETTİRMİŞTİ

Geziye katılan isimlerden Murat Ongun, daha önce İstanbul'da yoğun kar yağışı sırasında Cenevre'de olduğu ortaya çıkınca eleştiri oklarının üzerine toplamış, İmamoğlu'nun Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerle çıktığı Karadeniz turu büyük tartışmalara neden olunca Ongun'un görev aldığı İBB Basın Sözcüsü birimi lağvedilmişti.

İTALYAN RESTORANDAN PAYLAŞTI

Yüksek maliyetli Roma seyahatine katılan Ongun restorandan poz verip sosyal medyada paylaşınca bir kez daha tepki çekti.

İŞTE O RESTORANIN MENÜSÜ

Ongun'un poz verdiği pizza restoranının menüsü de dikkatlerden kaçmadı. İşte o menü...