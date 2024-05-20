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Şatafat tartışmalarını gölgeleyen geziye bir tepki daha! İmamoğlu'nun İtalya seyahatine katılan iki isme dikkat çekti: "Eşiyle katılmışlar"

20.05.2024 10:34
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili anlaşmayı imzalamak için İtalya'ya gazeteci kafilesiyle düzenlediği geziye tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Zafer Şahin, meslektaşı Ruşen Çakır'ın geziye eşi Müge İplikçi ile katılmasını gündeme getirdi.

Şatafat tartışmalarını gölgeleyen geziye bir tepki daha! İmamoğlu'nun İtalya seyahatine katılan iki isme dikkat çekti: "Eşiyle katılmışlar"

İmamoğlu ve beraberindeki kalabalık ekibin İtalya'nın başkenti Roma'ya gerçekleştirdiği seyahat, maliyet ve 'şatafat' eleştirilerinin odağına yerleşti. Gecelik konaklama ücretiyle dikkat çeken geziden detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

ŞATAFAT TARTIŞMALARINI GÖLGELEYEN GEZİ

Seyahatte kalınan otelin gecelik oda fiyatının 100 bin TL, toplam harcama maliyetinin ise 10 milyon ile 15 milyon TL arası olduğu iddiası çok konuşulmuştu. Kamuda tasarruf tedbirleri ve kimi siyasetçilerin paylaşımlarına gelen 'şatafat' eleştirileri gündemdeyken gerçekleşen gezinin maliyeti de eleştiri tartışmaları beraberinde getirdi.

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EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI

Ertuğrul Özkök kendisiyle birlikte geziye katılan diğer gazetecilerin listesini paylaşmıştı. Listede Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve eşi yazar Müge İplikçi de yer alıyordu. Gazeteci Zafer Şahin'den iki isimle ilgili paylaşım geldi.

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Ruşen Çakır

"YORUMSUZ"

Gezide gazetecilerin çektirdiği toplu fotoğrafı paylaşan Şahin, Çakır'ın eşi İplikçi ile katılmasına dikkat çekti. Şahin paylaşımına "Yorumsuz…" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Ruşen Çakır zafer şahin
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