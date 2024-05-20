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Reisi'nin ölüm haberi sonrası Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Mahsa Emini'nin ölümü dünyayı sarsmıştı

20.05.2024 09:15
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında ölmesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Başörtüsüne karşı çıktığı için tutuklanan Mehsa Emini'nin (22) polis nezaretindeyken ölmesi üzerine ülkede başlayan protestolar tüm dünyaya yayılmıştı. Reisi'nin ölümüyle beraber Amini yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Reisi'nin ölüm haberi sonrası Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Mahsa Emini'nin ölümü dünyayı sarsmıştı

Dünyanın gözü dünden beri İran'da. Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekiler helikopter kazasında yaşamını yitirdi. İsrail-Hamas çatışması nedeniyle gerginliğin yüksek olduğu bölgeyi teyakkuza geçiren gelişme yeni bir savaş olasılığını akıllara getirirken diğer yandan ülke içinde yakın zamana dek süren Mehsa Emini protestoları da unutulmadı.

GÖZALTINDA ÖLMÜŞTÜ

Mehsa Emini, İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınmış, gözaltındayken 3 gün sonra şüpheli şekilde ölmesinin arkasında polis şiddeti olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

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REİSİ "DİKKATLE ARAŞTIRILMASINI" İSTEMİŞTİ

Emini'nin ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Reisi, İçişleri Bakanından "olayın nedenlerinin ivedilikle ve özenle araştırılmasını" istemişti.

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İran'ın dini lideri Hamaney ise Emini'nin ölümünün "acı bir hadise" olduğunu, olaydan derin bir üzüntü duyduğunu belirtmişti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Dün akşama doğru gelen kaza haberi sonrası Reisi'nin bulunduğu helikopteri arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Reisi'nin hayatını kaybettiği doğrulandı. Bunun üzerine ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Mahsa Emini'yi andığı bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Emini'nin fotoğrafını paylaşan Demirtaş "Allah tekrar rahmet eylesin. Huzur içinde uyusun" notunu düştü.

asdas

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İran Özgür Demirtaş İbrahim Reisi Mahsa Amini
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