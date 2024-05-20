Son dakika | İsrail'den beklenen açıklama! Tüm dünyanın aradığı yanıt: Reisi'nin ölümünde suikast iddiaları güçlendiren görüntüler geldi

İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiği bölgede İran ile İsrail arasında da tansiyon her zamanki gibi yüksek. Reisi'nin öldüğü kazada İsrail'in parmağı olabileceği iddiaları hızla yayıldı. İsrail'den iddiaya ilişkin ilk açıklama geldi. Kaza noktasına yakın bölgeden gelen görüntülerle suikast iddiası yeni bir boyut kazandı.

PİLOT 'MAYDAY' ÇAĞRISI YAPMADI

Havacılık analisti Kyle Bailey, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada helikopter pilotunun ya da başka bir uçuş ekibi üyesinin iletişim eksikliğinin "ciddi bir kontrol edilebilirlik sorunu" olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmadığını söyledi.

Bailey, bir helikopterin uçuş ortasında ciddi bir teknik sorun yaşaması halinde pilotun ilk görevinin "uçağı uçurmak olduğunu, iletişimin ise ikinci planda kalacağını" söyledi ve şunları ekledi:

"Temelde herhangi bir iletişim görmedik. Çünkü pilot muhtemelen helikopteri indirmeye ya da gökyüzünde tutmaya odaklanmıştı. Helikopterin iki parça halinde olmasından kuyruk rotorunun büyük olasılıkla kesildiği anlaşılıyor ve bu da ana rotor kanadının kuyruğa çarpmasının bir sonucu olabilir."

Bunun pilotun helikopteri indirmek için manevra yaptığı sırada oluşan aerodinamik kuvvetlerden ya da muhtemelen teknik bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Bailey, bir diğer olasılığın da kuyruk rotoru arızası olduğunu şöyle ifade etti:

"Helikopterin saat yönünde ya da saat yönünün tersine 360 derece döndüğü spiral hareketi görürsek, bu kuyruk rotorunun arızalandığını ve kontrolden çıktığını gösterebilir."

Bailey, olumsuz hava koşulları ve dağlık arazinin de ölümcül kazaya katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi.

DRON GÖRÜNTÜLERİNDEKİ HAREKETLİLİK İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan kazanın yaşandığı noktaya yakın bir bölgede kaydedilen dron görüntülerindeki hareketlilik de suikast iddialarını beraberinde getirdi. Dron görüntüsünde bir canlının hareket ettiği görüldü, söz konusu canlının insan olduğu öne sürüldü.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Reuters'a konuşan ve adını vermek istemeyen bir İsrailli yetkili ise "Bizim bir dahlimiz yok" ifadelerini kullandı.