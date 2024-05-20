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Reisi'nin ölümü sonrası 'Tahran'da havai fişek gösterisi' iddiası! İranlı kadın ölüm haberini kahkahalarla seyretti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.05.2024 10:28
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybettiği doğrulandı. Reisi'nin içinde olduğu helikopterin enkazı Akıncı İHA tarafından bulundu. Reisi'nin vefatı sonrası sosyal medyada yayılan görüntülerde, Tahran'da havai fişek gösterisi düzenlendiği iddia edildi. Ayrıca başka bir videoda bir kadının da Reisi'nin ölümünü gülerek sevinçle karşıladığı görüldü.

Reisi'nin ölümü sonrası 'Tahran'da havai fişek gösterisi' iddiası! İranlı kadın ölüm haberini kahkahalarla seyretti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin uçak kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Ölüm haberinin öğrenilmesi sonrası acil duruma geçen İran, Reisi'nin helikopterinin yerini tespit etmek için Türkiye'den yardım istemişti. Bölgeye gönderilen Akıncı İHA, sabah saatleri itibarıyla helikopterin enkazına ulaştı. İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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TAHRAN'DA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İDDİASI

Sosyal medyada Global Press isimli hesaptan paylaşılan bir videoda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine İran'ın başkenti Tahran'da havai fişek gösterisi düzenlendiği iddia edildi.

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Gösterinin Reisi'nin ölümünü kutlamak maksadıyla düzenlendiği notu paylaşımın altına yazıldı.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ KAHKAHALARLA İZLEDİ

İran'da yaşanan islami devrim sonrası yönetime karşı olan ve özgürlükleri için ülkeyi terk etmek zorunda kalan birçok kadın var.

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Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölüm haberini duyuran İran devlet televizyonundaki yayını seyreden ve İranlı olduğu iddia edilen bir kadın, Reisi'nin ölüm haberini kahkahalar eşliğinde takip etti.

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Kadın videoda ayrıca Farsça şu ifadeleri kullandı:

"İran halkına selam olsun. Kadın hayatına özgürlük. İran'ın özgürlüğü umuduyla..."

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İÇKİ İÇEREK KUTLADILAR

X üzerinden paylaşılan ve 1 milyon izlenmeye ulaşan bir görüntüde ise İbrahim Reisi'nin ölümünü kutlayan iki kadının içki içtiği gözlendi. Videonun arkasında çalan "helikopter" şarkısı ise dikkat çekti. Paylaşımı yapan İranlı aktivist gazeteci Masih Alinejad şu ifadelerde bulundu:

"Yüzünüzdeki gülümsemeyi gördüğüm için çok mutluyum. Kadın, Hayat, Özgürlük ayaklanması sırasında İran rejimi tarafından öldürülen Minoo Mecidi'nin kızları, İbrahim Raisi'nin helikopter kazası haberine böyle tepki gösterdi.

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Yine farklı bir görüntüde ise iki kadının "Kirli mezarının üzerinde özgürce dans edip kutlama yapıyoruz" notu düştüğü paylaşımında Reisi'nin ölümünü dans ederek kutladığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Tahran İran havai fişek İbrahim Reisi
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