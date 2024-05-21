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  2. ÖZEL | Ekrem İmamoğlu'nun Roma çıkarmasının yankıları sürüyor! Barış Terkoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı'

ÖZEL | Ekrem İmamoğlu'nun Roma çıkarmasının yankıları sürüyor! Barış Terkoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı'

21.05.2024 07:39
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Sızıntı, Mahrem, Metastaz gibi kitapların yazarı Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki heyetle İtalya'ya gitmesi sonrası çıkan tartışmayı değerlendirirken önemli ifadeler kullandı. Roma seyahati için davet almadığını dile getiren Barış Terkoğlu, 'Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı' dedi.

ÖZEL | Ekrem İmamoğlu'nun Roma çıkarmasının yankıları sürüyor! Barış Terkoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı'

Sızıntı, Mahrem, Metastaz gibi kitapların yazarı Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki heyetle İtalya'ya gitmesi sonrası çıkan tartışmayı değerlendirirken önemli ifadeler kullandı. Roma seyahati için davet almadığını dile getiren Barış Terkoğlu, 'Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı' dedi.

MYNET ÖZEL RÖPORTAJ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma seyahatiyle ilgili size davet geldi mi?

***Hayır davet edilmedim.

Peki davet edilseydiniz katılır mıydınız?

Hem Perşembe hem de Cuma günü adliyedeydim, bu nedenle davet gelse teşekkür ederek katılamayacağımı söylerdim.

Barış Bey bu seyahatle ilgili yaşanan tartışmaları nasıl yorumluyorsunuz?

"Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de en kolay dövülenler, gazeteciler. Ankara Emniyeti'nde operasyon oluyor, mafya ya da polis unutuluyor, gazeteciler sorgulanılıyor. Yargıda rüşvet kavgası yaşanıyor, hakimler ve savcılar es geçiliyor, bunu yazan gazetecilerin peşine düşülüyor. Bu tartışmada da fotoğraftaki gazeteciler adeta pataklanırken bence asıl meseleyi kaçırıyoruz.

'KAMUNUN PARASINI KİM HARCIYORSA HESABI SORULMALI'

Bir, gazetecilik de kamu çıkarı için yapılan bir meslek. Öte yandan ben de kamucu dünya görüşüne sahibim. Her iki açıdan da bu tartışmayı yararlı görüyorum. Zira kamunun parasını ister hükümet ister belediye harcıyor olsun, hesabının sorulması iyi bir şey. Erdoğan'ın kamu kaynaklarıyla bir zengin sınıfı yaratmasını, kendi medyasını kurmasını, kendi sosyetesini oluşturmasını gelecekte bugün muhalefette olanların tekrarlamamasının garantisi bir parti ya da bir siyasetçi olamaz. Kim mi olur?

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'Benim paramı nasıl kullanıyorsun' sorusunu sorabilen, bunun takibini yapabilen halk olur. Bu meseleyi 'kim gitmiş, kim çağrılmış'ın ötesine taşıyacaksak, şerden hayır çıkaracaksak, sorgulamayı hem derinleştirebilmeli hem de halkın hikayesine dönüştürebilmeliyiz.

BARIŞ TERKOĞLU: SON DÖNEMDE ELEŞTİREL MEDYADA BELEDİYE VESAYETİ OLUŞUYOR

İki, gazetecilik hükümet gölgesinde de belediye gölgesinde de yapılmaması gereken bir iş. Gazetecileri kovduran, sansürleyen, tutuklatan iktidar operasyonlarını defalarca anlattım. Ama son dönemde buna ek olarak eleştirel medyada da bir belediye vesayeti oluşuyor. Kimilerinin 'muhalif medya' diye tanımladığı alana sahiplik edenler, belediyelerle ilişkilerini maalesef doğru mesafede kuramıyor.

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Gazetecilerin haber yolculuklarının biletini neden gazete-tv patronları ödememiş sorusunun çok basit bir yanıtı var: 'Çünkü öyle patronlar yok!'. Hepimiz görüyoruz, iktidar medyasının sahibi olan holdingler, medyaları sayesinde ihale zengini oldu. Ama eleştirel medyanın sahipleri de yerelde kaynakları dağıtanlarla ilkeli, mesafeli, kamu çıkarını önceleyen ilişki kuramadı. Belediye vesayetinden, kamu kaynaklarını kendi siyasi kariyeri için kullanan başkanlardan bağımsız bir çizgi tutturamadı.

FOTOĞRAFI DEĞİL GENEL VE YERELDEKİ RANT DÜZENİNİ KONUŞALIM!

Uzatmayayım...

Bir fotoğrafı değil hem geneldeki hem yereldeki rant düzenini konuşalım. O ranttan medya düzenini nasıl kurtaracağımızı konuşalım. Yoksa daha çok fotoğrafı tartışır daha çok gazetecinin dövülmesini izleriz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Barış Terkoğlu
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