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THY'den Ekrem İmamoğlu ve 'Özel uçak' açıklaması! Yahya Üstün duyurdu: 'Tarifeli uçakla gerçekleşmedi'

22.05.2024 12:09
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki gazeteci heyetiyle Roma çıkarması yapması gündemdeki yerini koruyor. 45 gazetecinin bulunduğu seyahatin konaklama ve ulaşım maliyetlerinin toplam 10 milyon TL'yi bulduğu iddia edilmişti. Ekrem İmamoğlu ise dün yaptığı açıklamada 'Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok' demişti.

THY'den Ekrem İmamoğlu ve 'Özel uçak' açıklaması! Yahya Üstün duyurdu: 'Tarifeli uçakla gerçekleşmedi'

Türk Hava Yolları özel uçak kiralama iddialarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY basın müşaviri Yahta Üstün, Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma seyahatinin tarifeli uçakla gerçekleşmediğini başkanın talebi sonrası İBB'nin Boeing-737 uçağını kiraladığını duyurdu.

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İŞTE YAHYA ÜSTÜN'ÜN O AÇIKLAMASI

'İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz.

Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları’na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir.

Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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yahya

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Ekrem İmamoğlu Roma thy
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