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Tehlikeli değişim: Türkiye'de yasak ama yapıyorlar! Göz rengi değiştirme ameliyatları trend oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.05.2024 08:50
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Güzelleşmek uğruna yaptırılan operasyonlar bazen hayati sonuçlara yol açıyor. Yasal olmamasına rağmen göz rengi değiştirme ameliyatları yaygınlaşmaya başladı. Bu işlem boya ile yapılıyor. Üstelik göz renginizi değiştirmek isterken gözünüzden olabilirsiniz. Göz rengi değiştirme operasyonlarının sonuçlarından bahseden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, bu işlemin kornea naklinden körlüğe kadar gidebileceğini vurguladı. İşte detaylar...

Tehlikeli değişim: Türkiye'de yasak ama yapıyorlar! Göz rengi değiştirme ameliyatları trend oldu

Körlüğe kadar götüren göz rengi değiştirme ameliyatlarını yasal olmadığı halde Türkiye'de de yapıyorlar. Yapay iris ya da lazerle göz rengi değiştirme işlemi pek çok doktor tarafından etik olmadığı gerekçesiyle yapılmıyor. Ancak yasal olmadığı halde yapan göz sağlığı merkezleri de var. Atv Ana Haber'e konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, göz rengi değiştirme operasyonlarının geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğinin altını çizdi.

GÜZELLEŞMEK UĞRUNA GÖZLERİNİ TEHLİKEYE ATIYORLAR

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Güzellik göreceli bir kavram ama herkes sosyal medya yüzünden özellikle mavi veya yeşil gözleri olsun istiyor. Bu artık tek bir ameliyatlar mümkün. Ancak göz rengi değiştirme ameliyatı ve işlemleri Türkiye'de yasal değil. Üstelik gözlerinizi renklendirmek isterken dünyanızı karartabilirsiniz.

KÖRLÜKLE SONUÇLANABİLİR

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Doç. Dr. Sevil Karaman önemli açıklamalarda bulundu. Bu tür işlemlerin kötü sonuçlara yol açabileceğini belirten Karaman, "Direkt gözün içine enjekte ediliyor ve boya nihayetinde yabancı bir cisim. Bunlar yasal değil zaten tehlikeli de operasyonlar. Daha yetkinliğini almamış yerlerde yapılıyor.

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Belki de bunlardan en tehlikelisi sosyal medyada da sizin gördüğünüz gözün ön tarafında transparan olması gereken kornea diye bir yapımız var. Korneaya boya enjekte ediyorlar aynı dövmeler gibi. Bazen de göze rengini veren göz bebeğine lazer yapıyorlar ve oradaki pigmentleri bir anlamda öldürüyorlar.

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Sizin bunu tekrar geri çevirme şansınız yok. Çoğunlukla da yolunda gitmiyor. Vücudunuz buna alerjik reaksiyon geliştirebilir. Sizin korneanızda ödem olur, kornea nakline gitmek gerekebilir. Göz tansiyonu çıkabilir ve hatta körlükle sonuçlanabilir. " ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Göz körlük
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