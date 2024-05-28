Sakın hafife almayın! Alzheimer hastalığının erken görülen 8 önemli belirtisi

Beyin hücrelerinin ölümü ve bilişsel fonksiyonların azalması nedeniyle orataya çıkan Alzheimer hastalığı yaşamı büyük derecede zorlaştırıyor. Alzheimer belirtileri deyince ilk akla gelenin unutkanlık olmasıyla beraber birçok önemli belirti var. Başlarda basit unutkanlıklarla başlayan Alzheimer hastalığı ilerledikçe hastanın yakın geçmişini ve çevresindeki kişileri tamamen unutmasına sebep verebiliyor. Genellikle yaşlı kişilerin yakalandığı Alzheimer hastalığı erken yaşlarda da görülebiliyor. Erken yakalanılan Alzheimer'ın ilk belirtilerini haberimizde derledik.

ERKEN YAKALANILAN ALZHEIMER’IN 8 ÖNEMLİ BELİRTİSİ

65 yaş altı veya bazen 40 yaşlarına kadar erken görülen Alzheimer vakalarında son yıllarda bir artış yaşanıyor. Nedeni tam bilinmeyen bu durumun 8 önemli belirtisi bulunuyor. İşte o belirtiler:

1- Konuşmaya başlayıp konuyu unutmak,

2- Bir nesneyi elinde tutup bunu neden aldığını unutmak,

3- Basit matematik veya hesap işlerini yapamamak,

4- Yemek yapmak gibi adım adım yapılan işlerde zorlanmak,

5- Kelimeleri ve isimleri karıştırmak ve unutmak,

6- Hangi günde ve nerede olduğunu unutmak,

7- Yönünü bulmakta zorlanmak,

8- Kaygılı veya sinirli olmak.

ALZHEIMER GENETİK Mİ?

Genetik yatkınlık, Alzheimer risk faktörleri arasında önemli bir yere sahiptir. Ailesindeki 1. derece yakınları arasında, özellikle erken başlangıçlı (65 yaş öncesi) Alzheimer hikayesi olan kişilerin Alzheimer olma riski yüksektir.







