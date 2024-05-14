Son dakika haberi: Sinan Ateş'e yapılan suikastin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! İki aracın arasına girmesini bekledikten sonra tetiği çekti

Son dakika haberi: Aylar öncesinde "Beni öldürmeye karar vermişler ağabey" mesajı atan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de başkentte silahlı saldırıda öldürüldü. İddianame 16 ay sonra hazırlandı, Türkiye geniş yankı uyandıran cinayeti konuşmaya devam etti. Son olarak çok konuşulacak o cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı.

İŞTE SANİYE SANİYE SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sözcü TV'de yayınlanan görüntüler çok konuşulacak cinsten! Öldürülmesinden sonra cinayetiyle ilgili birçok iddia olan Sinan Ateş'in vurulma anı ilk kez yayınlandı.

PUSUDA BEKLEDİ

Ankara'da gerçekleşen suikastte katil, Sinan Ateş ve iki arkadaşının iki aracın arasına girmesini bekledi. Daha sonra hızlıca gelerek silahını ateşledi.

Sinan Ateş, hayatını kaybederken arkadaşı Selman Bozkurt da yaralanmıştı.

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Sinan Ateş'in öldürülmeden önce bir kişiyle mesajlaştığı ve bu mesajlaşma sırasında 'Beni öldürmek istiyorlar' dediği de ortaya çıkmıştı.