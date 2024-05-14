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Son dakika haberi: Sinan Ateş'e yapılan suikastin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! İki aracın arasına girmesini bekledikten sonra tetiği çekti

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
14.05.2024 08:57
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Türkiye, Sinan Ateş cinayetinin ardındaki sır perdesinin çözülmesini beklerken bu sabah saatlerinde gelen son dakika haberi bir anda gündem oldu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in vurulma anı ilk kez ortaya çıktı. Sinan Ateş'in Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürürken yaklaşan suikastçi tarafından vurulduğu görülüyor. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Sinan Ateş'e yapılan suikastin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! İki aracın arasına girmesini bekledikten sonra tetiği çekti

Son dakika haberi: Aylar öncesinde "Beni öldürmeye karar vermişler ağabey" mesajı atan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de başkentte silahlı saldırıda öldürüldü. İddianame 16 ay sonra hazırlandı, Türkiye geniş yankı uyandıran cinayeti konuşmaya devam etti. Son olarak çok konuşulacak o cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı.

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İŞTE SANİYE SANİYE SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sözcü TV'de yayınlanan görüntüler çok konuşulacak cinsten! Öldürülmesinden sonra cinayetiyle ilgili birçok iddia olan Sinan Ateş'in vurulma anı ilk kez yayınlandı.

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PUSUDA BEKLEDİ

Ankara'da gerçekleşen suikastte katil, Sinan Ateş ve iki arkadaşının iki aracın arasına girmesini bekledi. Daha sonra hızlıca gelerek silahını ateşledi.

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Sinan Ateş, hayatını kaybederken arkadaşı Selman Bozkurt da yaralanmıştı.

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WHATSAPP YAZIŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Sinan Ateş'in öldürülmeden önce bir kişiyle mesajlaştığı ve bu mesajlaşma sırasında 'Beni öldürmek istiyorlar' dediği de ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet suikast Sinan Ateş
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