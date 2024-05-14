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Ayhan Bora Kaplan hakkında bomba ‘muhbir’ iddiası! ‘Emniyet onu kullandı!’

14.05.2024 08:11
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında her gün yeni bir iddia daha ortaya atılmaya devam ediyor. Kaplan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan emniyet müdürlerinin olması gündeme bomba gibi düştü. Kaplan’la ilgili yeni iddia ise yine gündem yaratacak. Ayhan Bora Kaplan’ın bu kez de Emniyet tarafından bir dönem ‘muhbir’ olarak kullanıldığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ayhan Bora Kaplan hakkında bomba ‘muhbir’ iddiası! ‘Emniyet onu kullandı!’

Türkiye son günlerde Ankara Emniyet’inde yaşanan Ayhan Bora Kaplan depremini konuşuyor. Kaplan’ın suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmasının ardından önemli gelişmeler ve iddialar yaşanmaya devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan ile ilgili TELE 1’de yayınlanan bir canlı yayında ortaya atılan iddialar ise yine gündem yarattı. Gazeteci Özlem Gürses’in “Şöyle bir iddia var. Ayhan Bora Kaplan bir dönem Emniyet’in muhbiri miydi? İçeri alındı ve aslında bu suç örgütü ve ağları ile ilgili bilgi veriyordu. Doğru mu bu yani?” sorusu üzerine gazeteci Masum Gök dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaplan’ın bir dönem Emniyet tarafından muhbir olarak kullanıldığını öne süren Gök canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

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“Ayhan Bora Kaplan bir dönem Emniyet’te muhbir olarak kullanılmış. Efkan Ala’nın İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu şahıs kullanılıyor. Adamın kullanıldığı ve alındığı dönem o dönem. Efkan Ala dönemi. 2013’ten 2016’ya kadar olan süreçte o dönemde alınıp kullanılıyor ama Ayhan Bora Kaplan aslında Türkiye’nin şu anda geldiği süreci anlatan çok iyi bir örnek.”

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