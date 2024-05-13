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Ankara Emniyeti'nde 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması! Hareketli saatler, görevden alınan emniyetçilerin tek tek evleri arandı

13.05.2024 23:16
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 3 personelin görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. O kişilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ev, işyeri ve araçlarında arama yapıldığı aktarıldı.

Ankara Emniyeti'nde 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturması! Hareketli saatler, görevden alınan emniyetçilerin tek tek evleri arandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmıştı. İçişleri Bakanlığının bazı iddialar sonrasında yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 3 isim görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır” ifadeleri kullanılmıştı.

ARAMA YAPILDI

Görevlerinden uzaklaştırılan kişilerin ev, işyeri ve araçlarında CMK’nın 116, 119 ve 127’nci maddeleri uyarınca arama ve el koyma işlemi yapıldığı öğrenildi.

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Ayhan Bora Kaplan
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