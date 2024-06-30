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Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine teklifini açıklamıştı! Yanıt gecikmedi: 'Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
30.06.2024 19:15
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Sinan Oğan'ın katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, Oğan'ın sözleriyle ilgili olarak "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" dedi.

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine teklifini açıklamıştı! Yanıt gecikmedi: 'Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'

Sinan Oğan, dün katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi teklif ettiğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem! Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İncinsende sözün düzünü diyeceğim...

Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!

Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı,
para düşkünü bir siyaset tüccarı,
cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!

Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın… Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?

Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı.

Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti.
Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı.

14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49,5 da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız ,o aldıklarınız yanınıza kalacak. Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat.

Sözüm ona "milliyetçiymiş".
Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın.
Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka…

Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır.

Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim..."

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Express

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan
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