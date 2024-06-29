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Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! İlk kez açıkladı: 'Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.06.2024 21:07
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Sinan Oğan katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendisi ve ailesine yönelik tehditler geldiğini ifade eden Oğan, "1 yıldır çocuklarıma kadar aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık" dedi. Oğan ayrıca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine seçimlerde yaptığı teklifi açıkladı.

Sinan Oğan canlı yayında duyurdu! İlk kez açıkladı: 'Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık'

14 Mayıs'taki seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber böylesine bir linç kültürü olduğunu bu kadar derinden hissetmemiştim" diyen Oğan, "1 yıldır çocuklarıma kadar aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini açıkladı.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"10 SENE YURT DIŞINDA YAŞADIM"

"1 yıldır Ankara'daydım. Dünyada gitmediğim ülke yok. Ben 10 sene yurt dışında yaşadım. Örneğin ben İngiltere'ye gittim. Bazıları zannediyorki ikinci turda Sayın Erdoğan'ı destekledim ve ben dünyayı görmeye başladım.

"DEVLETİN KORUMASI ALTINA GİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber böylesine bir linç kültürü olduğunu bu kadar derinden hissetmemiştim.

1 yıldır çocuklarıma kadar aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık. FETÖ'cüler mi tehdit etmedi? CHP yandaşları mı etmedi? Muhalif bir belediye başkanının trol ordusu tehdit etti.

PKK yandaşları, FETÖ yandaşları ve sosyal medyada demokrat olarak geçinen CHP'li olarak bir kısmı geçinen, kendisini CHP'ye yakın gören sosyal medya silahşörleri, bir kısmı gazeteci etiketi üzerinde olan kişiler tehdit etti.

"ERDOĞAN'A HABER GÖNDERDİM"

İlk tur seçim gecesinde ben Sayın Erdoğan'a haber gönderdim. Dedim 'Sakın 49 buçuktan 50 yapmaya kalkışmayın. Bu ülkenin bu ekonomik krizde birinci turda çok zayıf bir şekilde çok cüzi bir miktarda kazanmasına vesile olmayın.' Bu ne demekti biliyor musunuz? Tartışmaların olduğu bir Türkiye. Kazandı mı kazanmadı mı? Ben dedim ki önemli olan güçlü hükümetin ülkeyi yönetmesidir.

"ÜLKEYİ KRİZDEN KURTARDIM"

Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım ben. Benim omzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhubaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım.

GÜNDEM OLACAK KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana 'Yönetemeyeceğiz' dedi.

Express


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