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Özgür Özel "Hoş geldiniz cumhurbaşkanım" diye karşılandı, hızla karşılık verdi! Soma ziyaretine damga vuran anlar

13.05.2024 16:17
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ardından CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında adı çokça geçmeye başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Soma'da "Hoş geldiniz cumhurbaşkanım" şeklinde karşılandı. Özel bu karşılamaya hızla yanıt verdi, o anlar kameraya yansıdı.

Özgür Özel "Hoş geldiniz cumhurbaşkanım" diye karşılandı, hızla karşılık verdi! Soma ziyaretine damga vuran anlar

CHP lideri Özel, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasının 10'uncu yıl dönümünde Soma'da bir dizi ziyarette bulundu. Ziyarete damgasını vuran anlardan biri ise Özel'i karşılayan bir vatandaşın sözleri oldu.

OLASI CUMHURBAŞKANI ADAYI!

CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarının ardından Özgür Özel'in adı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kadar öne çıkmaya başladı. Öyle ki Özel gerek parti içinde gerekse kamuoyunda kimilerince önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylar arasında gösterilmeye başladı. Özel bu tartışmalara nokta koyarken verdiği yanıtla ses getirmişti.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN 'FORVET' BENZETMESİ

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu bir futbol takımındaki forvet oyuncularına benzeten Özel'in şu sözleri yankı uyandırmıştı:

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır."

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ÖZEL'E "CUMHURBAŞKANIM" KARŞILAMASI

Özel'in adı yine olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçmeye devam ederken bugün de Soma'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş Özgür Özel'i kolundan tutup "Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım" dedi. Özel'den hızla yanıt geldi.

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Vatandaşa dönüp karşılık veren Özel, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Soma Özgür Özel CHP
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