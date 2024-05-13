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Tasarruf paketi sonrası çok tartışılacak iddia! "Asıl amaç CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
13.05.2024 14:32
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Merakla beklenen kamuda tasarruf paketi bugün açıklandı. Pakette yer alan kısıtlama detayları hızla gündem olurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, paketin asıl hedefinin "CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek" olduğunu öne sürdü.

Tasarruf paketi sonrası çok tartışılacak iddia! "Asıl amaç CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek"

Kamuda birçok kalemde kesintiye gidilmesi öngörülen yeni dönem, tasarruf paketinin açıklanmasıyla hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kameralar karşısına geçerek yeni tasarruf adımlarını duyurdu. CHP'den yapılan açıklamada paketin içeriğine tepki geldi.

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA, YATIRIM ÖDENEKLERİNDE KESİNTİ

Bakan Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre; tasarrufun artırılması adına atılacak adımlardan biriyle mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10 kesinti, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti uygulanacak. Tek seferlik gelire dayalı kalıcı harcama programları başlatılamayacak, verimsiz harcamalara son verilecek.

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CHP'DEN İLK TEPKİ! "SÜSLÜ CÜMLELERLE PAYLAŞTILAR"

Tasarruf paketine ilişkin CHP'den ilk tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı" dedi.

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"ASIL HEDEF CHP'Lİ BELEDİYELERİ İŞ YAPAMAZ HALE GETİRMEK"

Yücel tasarruf paketinde kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılmasının öngörüldüğüne değinip "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

Bir de soru yönelten Yücel "Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?" sözleriyle paylaşımını noktaladı.

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CHP deniz yücel tasarruf
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