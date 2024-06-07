Meğer Akşener de aynı adıma hazırlanıyormuş! "Kimseye sürpriz olmasın"

İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinden umduğunu alamayınca Meral Akşener'e kurucusu olduğu partinin genel başkanlığını bıraktırdı. Akşener ardından gözlerden kayboldu, telefonlara yanıt vermediği, hattını değiştirdiği öne sürüldü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirince tüm gözler yeniden kendisine çevrildi.

Söz konusu görüşme İYİ Parti'de hararetli tartışmalara yol açtı. Bir yandan da Akşener'in siyasette varlık göstermeye devam edeceği iddiaları güçlü biçimde dillendirilmeye başladı. Gazeteci Hande Fırat "İYİ Parti Genel Başkanlığını bırakmış da olsa Meral Akşener’i siyasette önümüzdeki süreçte de bir aktör olarak göreceğimiz anlaşıldı" diye yazdı.

"AKŞENER'İ SAHNEDE GÖRMEK KİMSEYE SÜRPRİZ OLMASIN"

Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile aralarındaki gerginliğin bir süredir sona erdiğini kaydeden Fırat "Milli birlik gerektiren konularda, sistemin eksiklerinin giderilmesinde, anayasa yapım sürecinde Akşener’i de sahnede görmek kimseye sürpriz olmasın" ifadelerini kullandı. Fırat bir de Ankara kulislerindeki çarpıcı duyumları şöyle aktardı:

KILIÇDAROĞLU DA YAPMIŞTI! 'ANKARA' HAMLESİ

"Benim duyduğum, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mustafa Kemal Mahallesi’nde tuttuğu ofis gibi Akşener de Ankara’da Cinnah Caddesi’nde bir ofis kurarak, çalışmalarını oradan sürdürmeyi planlıyor. Önümüzdeki günler neler getirecek göreceğiz."

"İYİ PARTİ'NİN BAŞINA DÖNEBİLİR" İDDİASI

Yine benzer ve çarpıcı bir iddiaya da gazeteci Abdülkadir Selvi değindi. Selvi de köşe yazısında "Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı ama siyaseti bırakmamış. Seçimlere doğru yeniden İYİ Parti’nin başına geçer mi? Neden olmasın?" sorularını gündeme getirdi.





