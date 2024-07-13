İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 3 ay önce...

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde dün meydana gelen olayda kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İnfiale yol açan olayla ilgili peş peşe tepkiler gelirken, 2 kişinin öldüğü alanın 3 ay önce kaydedilen Google Maps görüntüsünde yol yüzeyinde kabloların gözüktüğü ortaya çıktı.

YARDIM ETMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kendisine yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile de İzmir Müzisyenler Derneği'nden arkadaş oldukları belirtildi. Öktemay'ın da İzmir'de esnaflık yaptığı öğrenildi.

EMO'DAN AÇIKLAMA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nden yapılan incelemenin ardından açıklama yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"EMO İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) acilen bölgedeki eksikleri tespit ederek, gidermek için göreve çağırıyoruz. Kasım 2023'de yaşanan taşkının ardından yaptığımız uyarılara rağmen önlem alınmaması nedeniyle yaşanan facianın bir daha yaşanması için tüm kamu kurumlarını göreve davet ederek, gerekli teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgularız."



