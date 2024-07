Öldüren ihmal! 5 yıl önce haber yapıp uyarmışlar... İzmir'de sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılıp can vermişlerdi

İzmir'de dün bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, hayatı da felç etti. Konak'a bağlı Alsancak semtinden ise korkunç bir haber geldi. Şiddetli sağanak yağmurdan kaçmak isteyen iki vatandaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

SAĞANAKTAN KAÇARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR

Enver Dündar Başar Sokak'ta meydana gelen olay kameralara da yansırken, detaylar da ortaya çıktı. Sağanaktan kaçmak için koşarak ilerleyen İnanç Öktemay, bir su birikintisine basınca elektrik akımına kapıldı ve yere düştü. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören Özge Ceren Deniz de ona yardım etmeye çalışırken akıma kapılarak arkadaşının yanına düştü.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Çevrede bulunanların müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan iki arkadaş, ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlardan aldı. Ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alsancak Devlet Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişi, kurtarılamadı.

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

5 YIL ÖNCE HABER YAPIP UYARMIŞLAR

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan korkunç olayla ilgili 5 yıl önce yerel Ege Telgraf gazetesinin yaşanabileceklere karşı yetkileri uyardığı belirlendi.

Gazeteinin 19 Ocak 2019 tarihli yayınında ‘Çözüm için illa biri mi ölmeli’ başlığıyla yer alan haberinde "Alsancak Vapur İskelesi’nin karşı sokağında bulunan Enver Dündar Başar Sokak’ta yer altından geçen elektrik kabloları ölüm tehlikesi saçıyor. Her gün çok sayıda insanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullandığı Enver Dündar Başar Sokak’ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor. Bir buçuk metrelik bir alanda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle, sokak taşları sürekli sıcak kalıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken olası bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu nedenle can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti” ifadeleri yer almış.

Haberin ardından yetkililer bölgeye intikal ederek sorunu çözdüklerini bildirmiş, esnaf da yetkililere teşekkür etmişti.

BU NASIL ÇÖZÜM?

Aradan tam beş yıl geçmesinin ardından dün yaşanan acı felaket, “Bu nasıl çözüm!” dedirtti.