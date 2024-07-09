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İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi! İhracı istenmişti, karar verildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.07.2024 19:09
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İYİ Parti'de Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kararıyla ihracı istenen Uz hakkında karar verildi. Yapılan oylamada Uz'un ihraç istemi reddedildi.

İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi! İhracı istenmişti, karar verildi

İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi yaşanıyor. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tarafından partiden ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, ihraç istemini oybirliğiyle reddetti.

İsmail Saymaz gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

"'Akşener’in resimlerini indirelim' dediği için İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, partide kaldı.

Disiplin Kurulu, ihraç istemini oybirliğiyle reddetti. Lider “Atalım” diyor. Parti atmıyor."

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Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA YER ALMAMIŞTI

Uz'un daha önce İYİ Parti'nin internet sitesinde adı yer almıyor diye partiden ihraç edildiği iddia edilmişti. Yapılan güncelleme ile Uz'un ismi milletvekilleri arasına eklemişti.

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Express


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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ihraç
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