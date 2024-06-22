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İYİ Parti'de sular durulmuyor! Milletvekili sayısı 34'e düştü: 'Bayram tatilinde ihraç edilmiş'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.06.2024 16:44
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İYİ Parti'de hareketli günler yaşanıyor. İzsiz'in istifası sonrası İYİ Parti'de milletvekili sayısı 35'e düşmüştü. Gazeteci İsmail Saymaz, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un partinin milletvekili listesinden çıkarıldığını açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 34'e düştü.

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Milletvekili sayısı 34'e düştü: 'Bayram tatilinde ihraç edilmiş'

İYİ Parti'de yeni gelişmeler yaşanıyor. En son İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz, partiden istifa etmiş ve TBMM'deki vekil sayısı 35'e düşmüştü.

LİSTEDEN ÇIKARILDI

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan dikkat çeken gelişmeyi duyurdu. İYİ Parti'nin internet sitesinde Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un milletvekili listesinden çıkarıldığını ifade etti.

"VEKİL SAYISI 34'E DÜŞTÜ"

İşte Saymaz'ın o açıklaması:

"İYİ Parti’nin internet sitesinde milletvekili listesi güncellendi. Akşener’in fotoğraflarını indirmeyi önerdiği için disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, listeden çıkarıldı.

Anlaşılan Uz, bayram tatilinde ihraç edilmiş. İYİ Parti vekil sayısı 34’e düşmüş oldu."


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İYİ Parti İsmail Saymaz
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