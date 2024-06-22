İYİ Parti'de sular durulmuyor! Milletvekili sayısı 34'e düştü: 'Bayram tatilinde ihraç edilmiş'

İYİ Parti'de yeni gelişmeler yaşanıyor. En son İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz, partiden istifa etmiş ve TBMM'deki vekil sayısı 35'e düşmüştü.
Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan dikkat çeken gelişmeyi duyurdu. İYİ Parti'nin internet sitesinde Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un milletvekili listesinden çıkarıldığını ifade etti.
İşte Saymaz'ın o açıklaması:
"İYİ Parti’nin internet sitesinde milletvekili listesi güncellendi. Akşener’in fotoğraflarını indirmeyi önerdiği için disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, listeden çıkarıldı.
Anlaşılan Uz, bayram tatilinde ihraç edilmiş. İYİ Parti vekil sayısı 34’e düşmüş oldu."
İyi Parti’nin internet sitesinde milletvekili listesi güncellendi. Akşener’in fotoğraflarını indirmeyi önerdiği için disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, listeden çıkarıldı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 22, 2024
Anlaşılan Uz, bayram tatilinde ihraç edilmiş.
İyi Parti vekil sayısı 34’e düşmüş oldu.