İmamoğlu'nun Roma ziyaretindeki lüks otel olay oldu! Cüneyt Özdemir: 'Büyük gol yiyecekler'

İstanbul’da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 45 kişilik basın davetlisi de eşlik etti.

Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Can Özçelik, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimlerin yer aldığı 73 kişilik grup, geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da konaklayarak geçirdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise gündem yarattı. Otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro’dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro’ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.

İmamoğlu'nun 73 kişilik bir heyetle Roma'ya gitmesi tartışma yaratmış ve sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar, oteldeki lükse ve harcanan paralara tepki göstermişti.

"BÜYÜK GOL YİYECEKLER"

Bu tartışmalara gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un kendisini de aradığını ifade eden Özdemir, "Büyük gol yiyecekler dedim. Buna nasıl gidersin? Otel, yemek ve uçak paramı veririm" açıklamasını yaptı.

İşte Özdemir'in açıklamasından satır başları:

"Ekrem İmamoğlu Roma'ya gitti, bir grup gazeteciyi de beraberinde götürdü ve de kıyamet koptu. Murat Ongun beni arayarak 'Çok önemli bir şey yaptık ve bunu Roma'da gazetecilere anlatmak istiyoruz. Seni de davet ediyoruz, gelir misin?' dedi. Ongun'a ABD'de olduğumu söyleyerek gelemeyeceğimi söyledim.

Sonra düşündüm, bu olay bu şekilde patladıktan sonra gider miydim, bu şekilde gitmezdim. Türkiye'de bazı siyasi tabular var. Bunlardan bir tanesi Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciler 'bedava' gezdikleri için eleştiriliyor. Bu yeni bir şey değil. Yıllardır yapılan bir şey.

Şimdi Ekrem İmamoğlu böyle bir davet düzenliyorsa, bir gazeteci olarak buna gidiyorsan, bu gazetecilerin hepsi aklı başında zeki insanlar. Bu eleştirilerin geleceğini tahmin etmediler mi?

Bir arkadaşıma söyledim, büyük gol yiyecekler dedim. Buna nasıl gidersin? Otel, yemek ve uçak paramı veririm. Tartışmalar olduktan sonra yaptığım ödemeleri gösterirdim."







