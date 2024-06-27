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Eylem Tok ve oğlu ile ilgili dikkat çeken gelişme! ABD görüşünü savcılığa bildirdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.06.2024 18:53
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Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanırken Türkiye'ye iade edilip edilmeyecekleri merak ediliyor. İlk duruşmaları yapılan anne ve oğlu ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tok'un Türkiye'ye iadesi edilmesi yönündeki görüşünü içeren yazıyı savcılığa gönderdiği aktarıldı.

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili dikkat çeken gelişme! ABD görüşünü savcılığa bildirdi

İstanbul'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan T.C., annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Tok ile oğlu ABD'de yakalanmış ve ilk duruşmalarına çıkmıştı.

EYLEM TOK'TAN AKILALMAZ CEVAP

İlk duruşmada Eylem Tok, Eylem Tok duruşma sonunda izleyiciler arasından kendisine "Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?" diye seslenen bir Türk vatandaşına "Allahu ekber" diyerek yanıt vermişti. 27 Haziran'da yapılması planlanan ikinci duruşma ise 1 Temmuz'a ertelenmişti.

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DURUŞMADAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

T.C.'nin ise ilk duruşmadaki hali dikkat çekmişti. T.C.'nin korkmuş ve gergin göründüğü aktarılmıştı.

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ABD SAVCILIĞA GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ

İki ismin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği merak edilirken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Bakanlık, Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Mahkeme dosyasında yer alan yazıda, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti'nden gayrı resmi olarak alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili 2 suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını tespit etti” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Başlangıçta bakanlık yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney’e hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her 2 suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi.

İADE SÜRECİNİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Bu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan “suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme”nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.


Express


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Anahtar Kelimeler:
abd Eylem Tok
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