Eylem Tok'tan sonra oğlu da hakim karşısında! Karar verildi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta T.C.'nin lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası ehliyetsiz oğlunu önce Mısır'a ardından ABD'e kaçıran Tok, geçtiğimiz günlerde ABD'de tutuklanmış ve mahkemeye çıkartılmıştı. Tok'un davası 27 Haziran tarihine ertelenmişti.

Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin duruşması ise bugündü.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

T.C.'nin davasını yerinde takip eden NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, T.C'nin son haliyle ilgili şu detayları verdi:

"T.C’nin üstünde gri tutuklu tulumu var. Korkmuş ve gergin görünüyor. Sürekli ellerini ovuyor.

T.C’nin avukatı serbest bırakılma talebinde bulundu.

Savcı, yeniden kaçarlar diyerek itiraz etti.

Avukatlar, Eylem Tok’un turist vizesiyle ABD’de olduğunu söyledi.

Avukatlar, Eylem Tok ve oğlunun Küba ya da Kanada’ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti.

KAÇMAK EYLEM TOK'UN KARARIYMIŞ

Avukatlar, TR’den kaçma fikrinin T.C’ye değil annesi Eylem Tok’un kararı olduğunu söylüyor.

Hakim, savcı ve avukatların sunduğu belgeleri incelemek istediğini belirtti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Hakim, T.C.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi."





