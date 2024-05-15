Erdoğan'ı ziyaret eden Süleyman Soylu'dan 'komplo' çıkışı! Ankara'da Ayhan Bora Kaplan konuşulurken sürpriz görüşme

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3 emniyet mensubunun İçişleri Bakanlığınca görevden alınması Türkiye'nin gündeminde geniş yankı buldu. AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip "Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı" dediği öne sürüldü.

ERDOĞAN'IN TEMAS TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli peş peşe temaslar gerçekleştirdi. Erdoğan'ın son olarak gece yarısı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği öğrenildi.

EMNİYET'TE DEPREM

Öte yandan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet müdür yardımcıları gözaltına alındı. 3 isim de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bahçeli partisinin son grup toplantısında yaptığı konuşmada "‘Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir” demişti.



Ayhan Bora Kaplan

ANKARA'DA GÜNDEM 'AYHAN BORA KAPLAN'

Ankara kulislerinin son günlerdeki en hareketli gündemi ise tutuklu organize suç örgütü Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştüğünü öne süren Sözcü yazarı Aytunç Erkin, soruşturmayla ilgili kulis bilgilerini köşesine şöyle taşıdı:

"Ankara koridorlarının gündeminde üç dört konu var. Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı ve örgütün ikinci ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik’in 'kendisine ve AK Parti’nin üst düzey isimlerine kurulduğunu' iddia ettiği kumpasla ilgili cümlelerini hatırlayalım: 'Bir şekilde zaten gizli tanık yaratacaklar bu belli. Ben de kabul ettim. Kendimi ve ailemi kurtarabilmek için, benim ve abimin üzerine yıkılacak dosyaları engelleyebilmek için. Daha sonrasında bu ifadeyi kendileri isim isim ‘Bu ismi koyalım mı? Koyalım. Bu olay böyle olmuş mudur? Olmuştur’ diye beni baskılarla, tehditlerle hiç bir şekilde irademin altında olmayarak, 19 sayfalık gizli tanık ifadesi oluşturdular. ‘Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Sadık Soylu... bu isimlerle ilgili bir şablon oluşturulacak. Bunlarla da oturup karşılıklı konuşacağız. Gizli tanık ifadene bunları da ekleyeceksin’ denildi. Bu şahıslar eklendiğinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim? Bu şahısların isimlerini ben kullandığımda, AK Parti’nin gücü altında nasıl bunları yapabilirim diye anlamaya çalışıyorum. Ortada bir savaş var çünkü kendi içerilerinde. Ne olduğunu anlayamıyorum.'”



Ayhan Bora Kaplan geçen yıl 7 Eylül’de yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanıp gözaltına alınmıştı.

"ERDOĞAN DURUMA MÜDAHALE ETTİ"

Bekir Bozdağ'ın önce Ali Yerlikaya, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirten Erkin, "Erdoğan duruma müdahale etti" deyip şöyle devam etti:

"Serdar Sertçelik’in paylaşımlarında ismi geçen AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla görüştü. Bu konuda nasıl bir çalışma içinde olduklarını sordu. Bakan Yerlikaya’yla görüşmesinden sonuç alamadı. Bozdağ ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi ve durumu anlattı. Erdoğan da duruma müdahale etti."

ANKARA'DA "SÜRPRİZ" GÖRÜŞME

Ankara'daki bu yoğun temas trafiğine eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ı ziyareti de eklendi. Geçen cumartesi günü gerçekleştiğini öne sürdüğü ve "sürpriz" olarak nitelediği görüşmeyle ilgili Erkin şöyle yazdı:

SOYLU: "BANA VE DİĞER ARKADAŞLARA KURULMAK İSTENEN KOMPLONUN ARKASINDA KİMLER VAR?"

"İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluştu. Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler. Çünkü, Ayhan Bora Kaplan’ın Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi. İçişleri eski Bakanının Erdoğan’a 'Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı' dediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Soylu’ya 'Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya’yı çağırıp konuştuğunu” söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor."