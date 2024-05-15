Fatih Portakal’dan Ali Yerlikaya iddiası: “3 gün sonra görevden alınırsa hiç şaşmayın!”

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bazı emniyet görevlilerinin açığa alınması ve evlerinde arama yapılmasının yankıları sürüyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli de Türkiye üzerinde emniyet ve yargı üzerinden “hesap yapanların” 15 Temmuz gecesine bakması gerektiğini belirterek “Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin bu çıkışı hakkında konuşan gazeteci Fatih Portakal da yaşanan süreçle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi.

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden alınabilme ihtimalinin gündeme gelebileceğinden bahseden Fatih Portakal “Ankara emniyet müdürünün de görevden alınabileceği konuşuluyor. Engin Dinç'in de görevden alınabileceği konuşuluyor. 3 gün sonra Ali Yerlikaya da görevden alınırsa hiç şaşmayın!” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEDE BİR ŞEYLER OLUYOR FARKINDA MISINIZ?’

Emniyet’te yaşanan depremle ilgili Fatih Portakal canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Bir şeyler oluyor ülkede arkadaşlar ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama. Ayhan Bora Kaplan olayı yani bir mafya örgütü ama altından neler çıkıyor. Bürokrasi, siyaset vs. o kadar büyüdü ki… Kiminiz buna 2024’ün Susurluk’u diyebilir kiminiz 2024’ün 17-25 Aralık’ı diyebilir. Ulusal Güvenlik meselesi mi diye soruyoruz. Biz de o yüzden. Devlet Bahçeli de bugün işte o yüzden kim bu haşhaşiler diye sordu.

‘AK PARTİ’YE Mİ YOKSA MHP’YE Mİ BİR DARBE GİRİŞİMİ’

Bu olay da çok enteresan yani! Serdar Sertçelik diye bir burada bir gizli tanık var. Şu anda yurt dışında ayağında elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçan adam! Şimdi burada soru şu; Gerçekten AK Parti'ye bir darbe girişimi mi yoksa MHP'ye bir darbe girişimi mi! Ve o bunun önüne belge koyan işte bu görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı vesaire demişler ki; sen MHP için de bir şeyler bombala demişler. Bir şeyler söyle demişler. Şimdi böyle enteresan bir durumdan bahsediyoruz.

‘ALİ YERLİKAYA GÖREVDEN ALINIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN’

O kadar karmaşık ki ve düşünün bakın bu isimleri atayan kişi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. Ve Ankara emniyet müdürünün de görevden alınabileceği konuşuluyor. Engin Dinç'in de görevden alınabileceği konuşuluyor. 3 gün sonra Ali Yerlikaya da görevden alınırsa hiç şaşmayın! Gördüğümüz kadarıyla ülkede bir ‘ulusal güvenlik meselesi’ var bu Ayhan Bora Kaplan olayında ama tam Anlamak mümkün değil! Hükümet anladı mı onu bilmiyorum onlar bile anlamamış olabilirler.”