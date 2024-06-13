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CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yeni anayasa' yanıtı: "O masaya oturmamı seçmenim istemiyor!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.06.2024 11:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki kritik görüşmenin yankıları sürerken, kritik görüşmede CHP lideri Özel'in Erdoğan'a verdiği 'yeni anayasa' yanıtı ortaya çıktı. Özel'le görüştüğünü belirten gazeteci Fatih Altaylı, Özel'in Erdoğan'a "Benim o masaya oturmamı seçmenim istemiyor. Eğer bizim masaya oturmamızı istiyorsanız, anayasaya saygılı olduğunuzu kanıtlamanız lazım" dediğini aktardı. Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajıyla ilgili yorumu da dikkat çekti.

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yeni anayasa' yanıtı: "O masaya oturmamı seçmenim istemiyor!"

Siyasette 'normalleşme' rüzgarları eserken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Lideri Özgür Özel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyareti çok konuşuldu. Söz konusu kritik görüşmede ekonomiden, kayyum atamalarına, yeni anayasadan, Sinan Ateş cinayetine kadar bir çok konun ele alındığı belirtilirken; görüşmeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kritik zirvede CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği 'yeni anayasa' cevabını aktardı.

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Altaylı, Özel'in şunları söylediğini aktardı;

"O MASAYA OTURMAMI SEÇMENİM İSTEMİYOR"

"Benim o masaya oturmamı seçmenim istemiyor. Eğer bizim masaya oturmamızı istiyorsanız, size oy veren insanlara anayasaya saygılı olduğunuzu kanıtlamanız lazım. Eğer siz anayasaya uymayacaksanız, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayacaksanız ve anaysa sadece kağıt üzerinde yazılı olan, uygulanmayan ve iktidar partisinin uymak zorunda hissetmediği bir metin olacaksa eğer yeni bir anayasaya gerek yok ki. Uymadığınız bir anayasanın değişikliğini niye yapmak istiyorsunuz? Eğer bizim o masaya oturmamızı istiyorsanız, Türk halkını ve özellikle muhalif seçmeni, size oy vermeyen seçmeni ikna edecek adımlar atın."

Özel'in bu ifadelerini 'Güzel bir yaklaşım' olarak yorumlayan Altaylı, "Çünkü AK Parti ve koalisyonun ortakları hatta özellikle MHP, anaysa konusunda pek de başarılı bir sınav vermediler" diye konuştu.

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ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN 'BAHÇELİ' YORUMU

CHP lideri Özgür Özel'le görüştüğünü belirten Altaylı; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajı ile ilgili de Özel'in dikkat çeken bir yorumda bulunduğu belirtti.

"MHP’nin Genel Başkanı bir tweet attı dedim ve işte bu tweette bazı imalarda bulundu bunun neye yönelik olduğunu düşündünüz mü bunun size yönelik bir mesaj olduğunu veya da iktidar yönelik bir mesaj olduğunu düşünüyor musunuz dedim. Çok komik bir cevap verdi" diyen Altaylı, Özel'in şunları söylediğini aktardı;

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“BU OLDUKÇA MANİDAR BİR ÇIKIŞTI: İLGİLENMİYORUZ”

"Devlet Bey, nefesini tüketip ne düşündüğünü açıklayacağına bir takım tweetler atıyorsa, biz de onun tweetlerini anlamak için nefesimizi tüketemeyiz. Ne anlatmak istiyorsa anlatmıştır. Beni ilgilendirmiyor dedi. Bu oldukça manidar bir çıkıştı ilgilenmiyoruz noktasındaydı. Doğrusunu istersen biraz sert buldum ama haksız mı buldum, haksız da buldum diyemem!"

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Fatih Altaylı Devlet Bahçeli Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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