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Bahçeli'nin son mesajı sonrası 'erken seçim' iddiası! Çok konuşulacak sözler: "Türkiye hazırlandı! Geri dönüşü olmayan yola giriyoruz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.06.2024 10:16
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son mesajı erken seçim iddialarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ve Ayşe Ateş'le görüşmesi sonrası gelen açıklama zamanlama olarak dikkat çekerken Bahçeli'nin 'Siparişi yapılan normalleşme' ifadesi olay oldu. Bahçeli'nin son mesajı sonrası "Türkiye hazırlandı! Geri dönüşü olmayan yola giriyoruz" yorumu ise çok konuşulacağa benziyor.

Bahçeli'nin son mesajı sonrası 'erken seçim' iddiası! Çok konuşulacak sözler: "Türkiye hazırlandı! Geri dönüşü olmayan yola giriyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamayla Ankara kulislerini adeta salladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşmesi sonrası yazılı bir açıklama yapan Bahçeli'nin; söz konusu metinde kullandığı ifadeler gündem oldu.

'SİPARİŞİ YAPILAN NORMALLEŞME'

"Türk Siyasetinde Normalleşme ve Yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne Düzenlenen Siyasi Operasyonlar" başlıklı açıklamada "Siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa ve bu konuda da geniş bir ittifak oluşmuşsa, MHP'ye düşenin sorumluluğun gereğini gönül huzuruyla yapmak olduğu" vurgusu dikakt çekti.

"AK PARTİ İLE CHP ARASINDA GENİŞ TABANLI BİR İTTİFAKIN VÜCUDA GELMESİ..."

"AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteğinin Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisi olduğu" ifade edildi.

CUMUHR İTTİFAKI'NA TAM DESTEK!

Açıklamada, buna karşın Cumhur İttifakı’na bağlılığın kararlılıkla devam edeceği, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğin aynen süreceği" vurgulandı.

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AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Söz konusu mesaj sonrası AK Parti'den "Cumhur ittifakı kararlılıkla yoluna devam ediyor" açıklaması gelirken, kulisler ise hareketlendi.

ÖNCE FERDİ TAYFUR, SONRA YÜZÜK DETAYI DERKEN...

MHP lideri Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğindeki videosu, 'Allah bana yeter' yazılı yüzüğü derken son verilen mesajdaki ifadeler 'Erken seçim' iddialarının yeniden konuşmasına neden oldu.

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FATİH PORTAKAL: "ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"

İktidar cephesiyle MHP arasında bir takım sıkıntılar olduğunu iddia eden gazeteci Fatih Portakal "Bahçeli aba altından aslında iktidara, yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sopa gösteriyordu. Tam da CHP lideri Özgür Özel'le ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yapılan görüşme sırasında. Tabi bu tam bir taktik meselesi." dedi.

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"YAZ AYLARI ARTIK DAHA DA SICAK GEÇECEK. TÜRKİYE HAZIRLANDI!"

Sözcü TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Bal da katıldığı canlı yayında "Erken seçim olur mu?" sorusuna yanıt verirken; "Yaz ayları artık daha da sıcak geçecek. Türkiye hazırlandı! Geri dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık çok daha net ifadeler kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

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FATİH ALTAYLI: "BAHÇELİ 'BU SON İHTARIMIZDIR' DİYOR"

Gazeteci Fatih Altaylı ise MHP liderinin AK Parti içindeki bir kanadı hedef aldığını savunurken "Bahçeli 'Sen bizi aldattın ama biz bir yere gitmiyoruz' diyor bence mesajında ama 'Bu son ihtarımızdır' gibi bir şey de demek istiyor. AK Parti içindeki MHP karşıtlarını da hedef alıyor. AK Partinin ilk 10 yılında çok etkin olan bir kanat var. Onlar şimdi tekrar güçleniyor diye hissediyor MHP lideri. Haksız da değil böyle hissetmek de. O yüzden de bunları söylüyor." diye konuştu.

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ENGİNYURT: "BAHÇELİ BENCE ÇOK BUNALDI"

Sözcü TV yayınına katılan Demkrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise şu ifadeleri kullandı;

"Bahçeli bence bunaldı. Bu bir bunalmanın sonucu. Düşünün 15 Temmuz'dan sonra sürekli bağlılıkla iktidarı destekliyor ama milletvekilleri Anadolu'da ittifakı savunamıyor. Ülkücülere kadrolarda yer verilmiyor devlette. 7 yıldır destekliyorsunuz iktidarı ancak devlette kadrolaşamıyorsunuz.

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"BAHÇELİ, ERDOĞAN'A BİR MESAJ VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le cinayetten 18 ay sonra görüşmesi de dikkat çekici. Bahçeli ve MHP kadroları elbet rahatsız olmuştur. Bence Bahçeli, Erdoğan'a bir mesaj verdi. Erdoğan'ın bu mesajı alacağını zannetmiyorum. Yarın yine bir ortak noktada buluşurlar diye düşünüyorum.

"ERKEN SEÇİMİ MHP ÇAĞIRAMAZ"

Erken seçimi MHP çağıramaz. MHP'nin ne gücü var da erken seçim isteyecek? 48 milletvekili var. Erken seçim iki şekilde alınıyor. Ya Meclis'in 3'te 2 çoğunluğuyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesiyle. Onun için erken seçim kararını MHP alamaz. Bütün partilerin de oy vermesi gerekiyor. Burada Bahçeli bence erken seçimle tehdit etmiyor. Bahçeli 'Bana yaptığın yanlış. Benim etrafımdakileri sen potaya atıyorsun' diyor bence."

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