Bir seçim anketi daha yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark açılıyor mu?

31 Mayıs seçim sonuçlarının ardından yapılan son seçim anketleri merakla takip edilmeye devam ediyor. Son anket sonuçları CHP ve AK Parti için nasıl geliyor? Seçmenin CHP’ye olan ilgisi devam ediyor mu? MetroPOLL Araştırma yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Nisan ayı içinde yapılan ankette "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşların yüzde 23.8'i CHP, 20.6'sı AK Parti, yüzde 8.4'ü DEM Parti, yüzde 7.9'u MHP, yüzde 6.1'i ise YRP yanıtını verdi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarından birinci parti olarak çıkan CHP, seçim anketlerinde de liderliğini korudu.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anketteki diğer sonuçlarda oldukça dikkat çekti. Ankete göre AK Parti ikinci parti olarak yola devam ederken Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi’ndeki yükseliş de gündem yaratacak bir başka detay oldu.

MetroPOLL Araştırma’nın "Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi" başlıklı bir anketine Türkiye genelinde, 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 28 ilde yapılan araştırmaya toplam 2 bin 235 kişi katıldı.

ANKETLERDE DE CHP BİRİNCİ PARTİ

Araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete katılan vatandaşların yüzde 23.8'i CHP'yi, 20.6'sı ise AK Parti'yi seçti. Kararsızlar dağıtıldığında ise 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde 25.41 oy alan CHP'nin oyu 35.9, yüzde 35.32 oy alan AK Parti'nin oyu ise 31.1 olarak belirlendi.

İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ, YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDE YÜKSELİŞ

Ankette kararsızların dağıtıldığı oranlara göre DEM Parti yüzde 8.4 ile 3'üncü, MHP yüzde 7.9 ile 4'üncü, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 6.1 ile 5'inci, Zafer Partisi ise yüzde 4.2 ile 6'ncı parti oldu. Ankete göre 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde yüzde 9.9 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 2.4 olarak ölçüldü. 7'nci parti olan İYİ Parti'yi ise yüzde 0.7 ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) takip etti.

KARARSIZLARIN OY ORANI DA DİKKAT ÇEKTİ

MetroPOLL anketinde en önemli detaylardan birisi de kararsızların oy oranı oldu. CHP’nin seçimlerin ardından da AK Parti'nin önünde yola devam ediyor. Ancak kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin ham oylarının yüzde 24'te kalması ve kararsızların oy oranının da yaklaşık 34 olarak belirlenmesi ortaya çıkan bu tablonun her parti açısından olumlu ya da olumsuz olarak her an değişebilme ihtimalinin sürdüğünü de gözler önüne serdi.