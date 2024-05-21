Şimdiye kadarki tüm anket sonuçlarını geride bıraktı! Erdoğan, Yavaş, İmamoğlu, Erbakan... "En yüksek seviyeye ulaştı"

Üst üste 2 yılı seçimlerle geçiren Türkiye'de siyasi arenada son günlerde 'yumuşama, normalleşme' süreci konuşulmaya başladı. Siyasi parti liderleri arasında ziyaret trafiği yoğunlaşırken sert tartışmalar da devam ediyor. Bu sırada 2028 için en güçlü cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş anket sonuçlarına damga vurmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde rakiplerine fark atan CHP'li iki büyükşehir belediye başkanı, Metropoll Araştırma'nın 'siyasilerin beğeni düzeyi' anketinde de benzer bir sonuç elde etti.

AKŞENER'İ ÜZECEK SONUÇ

MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran, geçenlerde bıraktığı 7 yıllık genel başkanlığı döneminde siyaset sahnesinde adı gündemden hiç düşmeyen Meral Akşener anket sonucuna göre "en beğenilmeyen" siyasilerden. Katılımcılar arasında Akşener için "Beğeniyorum" diyenlerin oranı yüzde 9,7 olarak belirlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli listenin 5. sırasında yer aldı. Katılımcıların dörtte biri Bahçeli'yi beğendiğini belirtirken yüzde 67,6 beğenmediğini kaydetti.

ERBAKAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gerek 2023 gerekse 2024 seçimlerinde aldığı oy oranlarıyla siyaset sahnesine iz bırakan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan da ankette "Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum" diyenlerin en çok olduğu siyasi isim oldu. Erbakan'ın beğeni oranı ise yüzde 33 düzeyinde.

CHP genel başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından ardından yerel seçimlerde başarı gösteren Özgür Özel'in beğeni oranı yüzde 36,2 olarak kaydedildi.

ERDOĞAN 3. SIRADA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise listenin 3. sırasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Beğeniyorum" yantını verenlerin oranı yüzde 38,3 oldu. Erdoğan için yüzde 5,1'lik katılımcı "Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum" derken yüzde 0,3 "Tanımıyorum" dedi ve yüzde 2,9 fikir belirtmedi.

Anketin ilk iki sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan, son dönemde de 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istedikleri konuşulan iki isimden ankette öne çıkan Mansur Yavaş oldu. Ankete katılanların yüzde 65,8'i Yavaş'ı beğendiğini belirtti.

İkinci sırada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Yavaş'la birlikte ankete katılanların yarısından fazlasının beğendiğini belirttiği iki isimden biri oldu. İmamoğlu yüzde 52,8 oranıyla beğeni kaydetti.

"ŞİMDİYE KADARKİ ÖLÇÜMLERİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞMIŞ"

MetroPOLL Araştırma Yöneticisi Özer Sencar anket sonuçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"MY’ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Eİ mevcut durumunu koruyor. Erdoğan’ın beğenisi %40’ın altına düşmüş. ÖÖ’in beğenisi artış yönünde değişiyor."





