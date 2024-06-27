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Bir gecede daire başkanı olmuştu... Ticaret Bakanlığı'ndan ilginç 'Aynur Tuncar' açıklaması: 8 ay önce atandı!

27.06.2024 09:46
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Balıkesir'de tıbbi sekreter olarak çalışan memur Aynur Tuncar'ın Ticaret Bakanlığına Daire Başkanı olarak atanması gündem yarattı. İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, atama kararının belgelerini paylaşırken, iddialarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama geldi. Tuncar'ın 18 yıllık iş tecrübesi olduğu belirtilen açıklamada, "Ataması 8 ay önce yapıldı" ifadeleri dikkat çekti.

Bir gecede daire başkanı olmuştu... Ticaret Bakanlığı'ndan ilginç 'Aynur Tuncar' açıklaması: 8 ay önce atandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Devlet Hastanesinde Tıbbi Sekreter olarak çalışan Aynur Tuncar'ın Ticaret Bakanlığı'na daire başkanı olarak atanması sosyal medyada gündem yarattı. Alınan karara tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban "Vay babo vay vay vay!" diyerek şaşkınlığını ortaya koymuştu.

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Aynur Tuncar (solda)

"BU NASIL BİR GÜÇ! MEYDANA HEYKELİ DİKİLMELİ"

Söz konusu atama kararının belgesini de paylaşan Gürban "Bu nasıl bir güç! Bunu yapan her kimse heykeli Balıkesir Şehir Meydanı’na dikilmeli." dedi.

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TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aynur Tuncar'ın kariyerindeki sıçrama bir anda gündem yaratırken, iddialarla ilgili açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

ATAMA YENİ DEĞİL 8 AY ÖNCE YAPILMIŞ

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada; söz konusu atama kararı doğrulanırken, alınan kararın "8 ay önce yapıldı" denilerek savunulması dikkat çekti.

Bakanlığa karşı bir algı yaratılmak istenildiği belirtilen açıklamada Tuncar için "İddiaya konu personelimizin toplamda 18 yıllık kamu hizmeti, yönetim ve insan kaynakları tecrübesi bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya mecralarında konu edilen Bakanlığımızın bir daire başkanı atamasına ilişkin kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bundan 8 ay önce yapılmış ve Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında tamamen algı operasyonu amaçladığı apaçık olan söz konusu iddiaya konu personelimizin toplamda 18 yıllık kamu hizmeti, yönetim ve insan kaynakları tecrübesi bulunmaktadır. Ayrıca ilgili, yüksek lisans mezunu olup söz konusu atama tamamen ilgili kanunlar ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılmıştır.

Kanunlarımızda ve devlet personel rejiminde yer alan atamaya ilişkin tüm kriterleri sağlayacak hizmet yılı ve tecrübesi bulunmaktadır.

Çalışmalarımızda, sorumluluk ve yetki alanlarımızda aynı azim ve şevkle ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Tıbbi sekreterlikten, Ticaret Bakanlığında Daire Başkanlığına! Tıbbi sekreterlikten, Ticaret Bakanlığında Daire Başkanlığına!

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Balıkesir tıbbi sekreter
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